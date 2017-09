GGCT não recebeu pedidos de assistência de residentes afectados por sismo no México

O Gabinete de Gestão de Crises do Turismo (GGCT) afirmou ontem estar a acompanhar as consequências do sismo de magnitude 7,1 que sacudiu a Cidade do México e quatro outros estados mexicanos. Em comunicado, o GGCT garantiu que, “o GGCT não recebeu qualquer pedido de informação ou assistência” e que “das informações recolhidas através da indústria turística de Macau, até ao momento, não há indicações de que grupos de excursão de Macau tenham sido afectados”. Os residentes de Macau podem contactar a Linha Aberta para o Turismo.

