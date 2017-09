Emblema orientado por técnico português vence Jogos Nacionais da China

O Shaanxi Chang’an Athletic, que compete na terceira divisão chinesa e é treinado pelo português Paulo Santos, venceu este mês a 13.ª edição dos Jogos Nacionais da China.

A competição – uma espécie de mini-olimpíadas chinesas – é o principal evento desportivo do país, e realiza-se a cada quatro anos. A mais recente edição decorreu na cidade de Tianjin, a cerca de 120 quilómetros de Pequim.

Paulo Santos chegou ao país asiático em Fevereiro, depois de um percurso em Portugal que inclui o Clube Desportivo do Candal, actualmente na Divisão de Elite da AF Porto, e o União de Lamas, que disputa a primeira divisão da AF Aveiro: “Hoje, sou muito mais treinador”, disse o técnico de 40 anos à agência Lusa, sobre a experiência no Shaanxi, acrescentando. “Fui sujeito a outro tipo de estímulos a que não estava habituado, tive que sair da zona de conforto”.

O Shaanxi Chang’an Athletic foi formado em 2016 e compete actualmente na China League Two, o terceira e último escalão do futebol profissional no país: “É um clube ‘sui generis’. Estamos na terceira divisão, mas temos 20.000 adeptos no estádio em jogos em casa. Temos uma massa adepta que é uma coisa doida”, contou.

Para além de Paulo Santos, outros dois técnicos portugueses orientam equipas da terceira divisão chinesa. Manuel Cajuda, antigo treinador de Sporting de Braga, Vitória de Guimarães e Marítimo, entre outros clubes, orienta desde Dezembro passado o Sichuan Annapurna.

Por seu lado, o jovem treinador Pedro Rodrigues, que chegou à China em 2014, para trabalhar na academia do antigo internacional português Luís Figo, está no Hainan Boying FC.

Paulo Santos não tem dúvidas: “O treinador português é bem-visto na China. Os treinadores portugueses que vieram para cá, têm vindo com a missão de continuar a abrir portas aos portugueses, o que é importantíssimo”.

Só na cidade de Xi’an, onde Paulo Santos vive, estão outros sete treinadores portugueses de futebol, distribuídos por academias locais: “Em Xi’an, gosta-se muito de futebol”, explicou.

A crescente paixão pelo ‘desporto-rei’ é um fenómeno comum a grande parte da China, apesar do insucesso da selecção do país, que figura em 62.º no ranking da FIFA e cuja única participação num Mundial remonta a 2002.

Paulo Santos culpa a “rede de prospecção, muito curtinha”, pelo fracasso chinês na modalidade: “Muito provavelmente um (Lionel) Messi ou um Cristiano Ronaldo estarão por aqui. Só que, provavelmente, o miúdo é muito pobre e não tem acesso ao futebol. Eles precisam de ramificar completamente a sua rede”, afirmou.

A China League Two é disputada por 24 equipas e está dividida entre as zonas Sul e Norte – 12 equipas por zona. Os primeiros quatro classificados de cada zona apuram-se para os ‘play-offs’, tendo depois de ultrapassar duas rondas a eliminar para chegar à final. Os dois finalistas qualificam-se para a China League One, a segunda divisão.

O Shaanxi Chang’an Athletic está perto de se qualificar para os quartos de final dos ‘play-offs’.

Paulo Santos já sabe quem quer defrontar na final: “Gostava de jogar contra o Cajuda”, diz. “Era muito bom para os portugueses”.