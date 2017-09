DSSOPT está a averiguar revestimento dos edifícios  

Em resposta a uma interpelação escrita da ex-deputada Kwan Tsui Hang, remetida ao Governo a 21 de Junho, a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) garantiu já ter dado início à verificação da segurança dos materiais que revestem os edifícios do território. De acordo com o mesmo organismo, o Regulamento de Segurança contra Incêndios, actualmente em vigor, classificou em cinco níveis a resposta dos materiais de construção. A resistência dos materiais terá que ser confirmada através de análises laboratoriais. Se a DSSOPT se deparar com materiais de construção que não correspondam aos requisitos deverá exigir que sejam conduzidos novos testes, garantiu o organismo.

A interpelação da ex-deputada foi motivada pelo incêndio que reduziu a cinzas uma torre habitacional em Londres em meados de Junho. O incêndio, veio posteriormente a descobrir-se, está relacionado com o material inflamável utilizado no revestimento da fachada do edifício. Kwan Tsui Hang procurava então saber se o Governo iria averiguar se o mesmo tipo de placas de alumínio tinha sido utilizado no território.