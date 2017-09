Delegados de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe estreiam-se em actividade do Fórum Macau  

Nuno Furtado e Gualter Vera Cruz participaram esta quarta-feira pela primeira vez numa actividade desde que tomaram posse como delegados de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe junto do Fórum Macau. Furtado fez um ponto de situação do projecto que David Chow está a construir na cidade da Praia e que, diz, não está a avançar ao ritmo desejado. Já o delegado de São Tomé e Príncipe deixou as portas abertas à possibilidade de investimentos relacionados com o jogo naquele país.

Nuno Furtado e Gualter Vera Cruz, respectivamente delegados de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe no Fórum Macau, estrearam-se ontem no seu primeiro encontro de partilha do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa. Esta foi também a primeira vez que São Tomé e Príncipe participou activamente numa das actividades do organismo – criado em 2003 – após ter aderido formalmente à estrutura em Março último.

Em declarações aos jornalistas, à margem da sessão ontem realizada, Nuno Furtado abordou o empreendimento impulsionado pelo empresário David Chow Kam Fai no Ilhéu de Santa Maria. O diplomata salientou que a empreitada não está a avançar ao ritmo desejado: “O projecto está a caminhar, não no passo que gostaríamos, mas está a caminhar. Este ritmo deve-se ao assentamento que se construiu do outro lado da cidade que, de acordo com o empreiteiro da obra, teria de levar mais ou menos cinco a oito meses para que se consolide”, contou o delegado.

Este atraso, explicou Furtado, deverá conduzir, inevitavelmente, ao adiamento da inauguração do empreendimento, inicialmente prevista para 2019 ou 2020: “Neste momento não poderei precisar o tempo de conclusão das obras”, disse o delegado que assumiu ainda que “o projecto ainda está numa fase muito embrionária”.

Nuno Furtado avançou apenas que já se deu início à primeira fase de construção e que “proximamente” irá arrancar a segunda fase. Ainda este ano? “Sim, ainda este ano porque o projecto está a caminhar, só que não no ritmo que se desejaria”, lamentou.

Questionado quanto ao impacto que um empreendimento desta envergadura poderá trazer a Cabo Verde, o delegado assegura que “os estudos indicam que, em termos ambientes, não irá prejudicar em grande parte o ambiente da cidade da Praia”: “A infra-estrutura será erguida sobre o ilhéu, depois terá uma ponte que sobrevoa o mar. Em termos ambientais, não há nada de grave que se possa apontar aqui”, explicou. “Teremos toda a zona nobre da capital desenvolvida em termos de urbanização, também teremos a entrada de um investimento muito importante na cidade da Praia que irá atrair mais turistas, irá trazer mais receitas para o erário público e também teremos um hotel de luxo com várias valências como um centro de exposições”, referiu Nuno Furtado, salientando as mais valias que o empreendimento impulsionado pelo empresário David Chow deve trazer à economia cabo-verdeana. Contudo, o delegado de Cabo Verde assumiu não conhecer “muito bem o projecto de fundo”.

Nuno Furtado assumiu funções como delegado de Cabo Verde no Fórum Macau a 1 de Agosto, substituindo Mário Vicente, que desempenhava o cargo desde 2011. É formado em política internacional pela Universidade do Povo, em Pequim, fluente em mandarim e desempenha ainda funções como representante da agência cabo-verdiana de promoção de investimentos, a Cabo Verde Trade Invest. Antes de rumar ao território, desempenhava o cargo conselheiro do presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde para a área da diplomacia.

“TUDO É POSSÍVEL EM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE”

Em declarações aos jornalistas, Gualter Vera Cruz recordou, sem rodeios, que “a posição de Macau enquanto plataforma [entre a] China [e os] PLP [países de língua portuguesa] tem como objectivo principal atrair investidores”. E em São Tomé e Príncipe, há possibilidade de o investimento estar relacionado com o jogo?

“Tudo é possível em São Tomé e Príncipe”, reconheceu o delegado. “Nós somos 200 mil habitantes mas ao largo da nossa costa estão 300 milhões de habitantes. Depende do conceito do investidor e como é que o investidor encara São Tomé e Príncipe nessa ligação 200 mil – 300 milhões de habitantes que é um mercado muito vasto. Com uma ligação aérea de uma hora e pouco tudo é possível”, assumiu.

E está Gualter Vera Cruz preocupado com a possibilidade de São Tomé e Príncipe se tornar um destino de massas? “Quando se abre para investimentos tem que se acautelar alguns aspectos. Depende muito como São Tomé e Príncipe encarar várias vertentes do investimento mas nós não podemos ter receio que haja problemas de massa. Eu creio que também o próprio espaço não permitirá esta massa mas toda a cautela se terá em diversos aspectos que poderão pôr em causa a nossa fauna, a nossa flora, o nosso bom ambiente”, sublinha.

Questionado quanto a eventuais contactos que possam estar a ser mantidos com empresas estatais chinesas, Gualter Vera Cruz apenas disse que “vários contactos estão a ser feitos”. Sobre se a indústria do jogo é uma das áreas visadas, o delegado referiu apenas que “há várias áreas”: “Assim que os contactos se consumarem nós daremos a conhecer”, garantiu.

Gualter Vera Cruz assumiu funções como o primeiro delegado de São Tomé e Príncipe no Fórum Macau também a 1 de Agosto. O país encontrava-se excluído do organismo devido ao facto de manter relações diplomáticas com Taiwan até Dezembro último.