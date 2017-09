Conexão do Telegram voltou a falhar

Às 15h de ontem, a conexão do serviço de mensagens instantâneas Telegram voltou a falhar. De acordo com a plataforma noticiosa Macau Concealers, desta vez a falha não aconteceu apenas em Macau: os utilizadores do serviço de mensagens instantâneas de Hong Kong e Taiwan também afirmaram não ter conseguido dar uso à aplicação.

Em comunicado, a empresa referiu que “o ‘switch’ da rede principal foi abaixo no servidor do Telegram em Singapura e os utilizadores da Ásia estão a ser afectados” e que está “a investigar e a reparar” os danos. Já a plataforma “All About Macau” viu o seu portal suspenso temporariamente devido a uma sobrecarga do fluxo de visitantes. Não há confirmação de que os dois casos estejam ligados.