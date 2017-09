Ching Lok Suen interpõe recurso no TUI para recontagem de votos  

Ching Lok Suen, cabeça-de-lista da Nova Ideais de Macau (Aliança de cidadãos para promoção de duplo sufrágio universal e combate à corrupção), candidatura número 1 no escrutínio do passado domingo, recorreu ontem junto do Tribunal de Última Instância (TUI) tendo em vista uma recontagem dos votos. Em causa está o reembolso do depósito de 25 mil patacas, interdito a quem obteve menos de 300 votos nas eleições para a Assembleia Legislativa.

Elisa Gao

A Lista 1 obteve nas eleições do passado domingo um total de 199 votos. De acordo com a Lei Eleitoral, qualquer lista que obtenha menos de 300 votos, não pode ser reembolsada do depósito de 25 mil patacas que efectuou junto da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL). Ching Lok Suen, o cabeça-de-lista da Nova Ideais de Macau, deslocou-se ontem ao Tribunal de Última Instância, onde apresentou os documentos para requerer uma recontagem dos votos das listas 1 e 2.

“O número da Lista 1 e da Lista 2 estava próximo [na urna] e as caixas das duas listas estavam próximas. Tenho receio que alguns eleitores tenham depositado os votos nas caixas erradas. Nós submetemos 600 assinaturas [à CAEAL], eles são muito sérios, não há razão para termos obtido um resultado tão ridículo, caiu demais”, disse Carl Ching Lok Suen ao PONTO FINAL.

De acordo com a Lei Eleitoral, antes de apresentar um recurso judicial sobre o resultado, o candidato deve recorrer administrativamente à Assembleia Legislativa no segundo dia após o dia da votação. A emissora em língua chinesa da Rádio Macau noticiou que Ching Lok Suen conhecia os regulamentos quando recorreu judicialmente. Mas o seu pedido poderá não ser aceite, após o que deverá tentar o recurso administrativo: “Temporariamente, não tenho uma base legal, mas a lei também é misericordiosa. Claro que eu tenho que lutar por isto, independentemente do que possa conseguir de volta”, referiu Ching.

O ex-candidato diz não concordar com a CAEAL, sobre a cláusula que prevê o não reembolso das 25 mil patacas: “Porque, com menos de 300 votos, eles vão ficar com o meu depósito, não quero que o dinheiro seja confiscado pelas entidades. O dinheiro foi emprestado por outros, temos que o devolver”, explicou. “E se houve um erro, e se eles contaram mal, tal possibilidade realmente existe, simplesmente não sabemos”, defendeu o cabeça-de-lista da Nova Ideais de Macau.

“Temos o direito de requerer e eles também têm o direito de não nos conceder [a recontagem], não há motivo para não requerermos”, concluiu.

O PONTO FINAL também contactou Lee Kin Yun, número um da Lista 23, que obteve 279 votos. O candidato disse que não iria requerer a recontagem de votos. Na eleição de 2013, a sua lista obteve 923 votos. Lee culpou a perda de eleitorado com a acção dos media de Hong Kong, que diz terem ajudado a Lista 7, a Associação do Novo Progresso de Macau, durante a campanha eleitoral. “Não é justo que os meios de comunicação social de Hong Kong tenham tido uma intervenção nas eleições de Macau. Por exemplo, o Apple Daily de Hong Kong e o I-cable News ajudaram alguém de propósito, e permitiram que os meu votos fossem para essa lista”, acusou Lee.