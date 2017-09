Autoridade Monetária lança serviço gratuito de troca de moedas  

A Autoridade Monetária de Macau vai lançar um serviço gratuito de troca de moedas. A iniciativa envolve o Banco da China e o Banco Nacional Ultramarino, instituições que partilham o estatuto de banco-emissor. A partir do próximo dia 25, o público pode dirigir-se a qualquer uma das sucursais das duas entidades bancárias para usufruir gratuitamente do serviço.

Para a troca de moedas para notas, apenas as moedas actualmente em circulação serão aceites. Após a confirmação do valor, o utilizador do serviço pode escolher receber o dinheiro em notas ou ter o mesmo depositado na sua conta. Se o cliente não concordar com o valor, pode cancelar a transacção e recuperar as moedas.

A Autoridade Monetária de Macau salvaguarda que a troca de notas para moedas está dependente do abastecimento de moedas em circulação. Assim sendo, o público deve confirmar antecipadamente junto dos bancos a disponibilidade em efectuar a troca.

O período de teste do novo serviço irá prolongar-se durante seis meses, após os quais a Autoridade Monetária irá avaliar a eficácia do serviço.