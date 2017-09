AIPIM apresenta relatório sobre liberdade de imprensa na próxima semana

O relatório “Retrato da liberdade de imprensa e do acesso às fontes de informação no exercício da actividade de jornalista em Macau”, conduzido pela Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM), vai ser apresentado na próxima Quarta-feira, pelas 17h, na Casa Garden. A avaliação do inquérito do organismo foi feita por uma comissão independente composta por Frederico Rato, José Manuel Simões e Rui Flores. A AIPIM deverá ainda abordar o impedimento de entrada de jornalistas de Hong Kong no território na conferência de imprensa agendada para o mesmo dia. J.F.

