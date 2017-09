Viagem às memórias de um “observador atento”  

A vida de Rui Paiva é feita de um sem fim de afluentes que desaguam todos no mesmo rio: o da curiosidade e sede de conhecimento de um homem que atravessou África, Europa e Ásia. A exposição “Diários Gráficos”, patente na Casa de Santa Maria, em Cascais, e o livro de artista “Nuvem Branca”, agora publicado, são a súmula de um percurso que passou várias vezes por Macau.

Hélder Beja, em Cascais

Um lugar com história dá-se melhor às histórias e a Casa de Santa Maria, em Cascais, datada do começo do século XX e da autoria do arquitecto Raul Lino, foi o lugar encontrado pelo artista plástico Rui Paiva para apresentar “Diários Gráficos”, exposição para ver até 15 de Novembro, inserida no Festival Internacional de Cultura.

A juntar à mostra, já de si caleidoscópica como o percurso do autor, Paiva apresenta também o livro de artista e livro de vida “Nuvem Branca”, volume bilingue (português-inglês) que reúne a obra, mas também as memórias do autor e economista que viveu vários anos em Macau.

“Nas minhas exposições crio sempre trajectos, quase como se fossem uma história”, começa Rui Paiva, neste visita guiada a “Diários Gráficos”. “Para mim um diário gráfico é um diário que respira, não é um bloco completamente cheio de desenhos e de escrita, é feito de tudo um pouco e respira. Deixo sempre umas páginas livres para se algum dia quiser escrever alguma coisa, escrever um poema, um pensamento”, admite.

Os fragmentos da obra e da vida de Rui Paiva espalham-se por várias vitrinas de duas salas no primeiro piso da Casa de Santa Maria. São notas visuais tomadas nos mais diversos lugares, de Macau a Monte Gordo, da Tailândia a Porto Moniz, de Hong Kong Kong às margens do Tejo. “Há sempre uma ligação muito grande para mim entre os diários gráficos, o trabalho plástico, e a escrita, a literatura – por isso a máquina de escrever é aqui um elemento fundamental”, explica o artista, apontando a velha máquina restaurada que abre o percurso da exposição.

No primeiro escaparate estão livros que contaram com a participação de Paiva, como o livro de desenhos editado em Macau no ano de 1982, antes de deixar o território pela primeira vez, ou as obras por si ilustradas de Helena Osório, José Silveira Machado, Irene Rodrigues e do poeta Alberto Estima de Oliveira, de quem se tornou próximo em Macau.

“Acho que é muito importante criar interacções com quem visita as exposições, e não fazer tudo no sentido muito rigoroso de régua e esquadro”, prossegue Rui Paiva, explicando por que decidiu inserir na mostra várias leituras e imagens icónicas que o vêm acompanhando. Estão presentes Che Guevara, Mao Zedong e o seu o Livro Vermelho, a Lei Básica – “há sempre Macau presente nas minha coisas” – Milan Kundera, Arundhati Roy, Fernando Pessoa, Ernest Hemingway e outros. “Esta vitrina tem aqui referências do ponto de vista literário, mas também as tem de geopolítica, porque o primeiro capítulo do meu livro de artista é sobre geopolítica. Resolvi arrancar assim no livro e por isso achei que era importante fazer o mesmo na exposição.”

Coleccionador natural

Na exposição “Diários Gráficos” percebe-se a pulsão do autor pelo coleccionismo, não apenas de diversos artefactos mas também de memórias. Ao registar as suas viagens, aquilo que pensa e sente, e ao fazê-lo em diferente formas (pintura, escrita) e suportes (dos blocos e cadernos a objectos muito menos óbvios como sacos de pano), Paiva coligiu e preservou uma boa parte das histórias que a vida lhe ofereceu. Agora, enquanto olha a panóplia de artigos que as vitrinas guardam, vai desfiando episódios: o do casal que discutia num café do Porto e o fez escrever sobre o ciúme; o das reacções sensoriais que teve ao atravessar a porta de uma loja chinesa; o dos corpos de mulheres que se insinuam em traços abstractos; os da infância em Moçambique; o dos poemas recentes que escreveu quando o tufão Hato atingiu o território e lhe mostrou através da comunicação social que “há cada vez menos interesse em acompanhar Macau em Portugal”.

A maior das duas salas de exposição alberga ainda duas ampliações de cadernos, com dois metros cada, que imitam os cadernos clássicos de capa preta e cantos vermelhos; e uma tela-livro de três metros, espécie de reconstrução aumentada da experiência do diário gráfico. E não falta à exposição a componente audiovisual: em Moçambique, Paiva foi também um aficionado do cinema através do Cine Clube da então Lourenço Marques, nos anos 1970. “Fiz um curso de cinema amador e começámos a preparar uma curta. Quando se deu o 25 de Abril estávamos a filmar”, lembra. O filme, agora apresentado pela primeira vez num dos LCD da exposição, mostra as recolectoras de amêijoa na Costa do Sol, seguindo a rotina das mulheres moçambicanas que se dedicavam à apanha de amêijoa. Há ainda imagens da alfabetização dos subúrbios da actual Maputo, em que Paiva participou e do “contacto com a primeira equipa da Frelimo que se instalou nos arredores da cidade, o primeiro sítio em que foi hasteada ali a bandeira da Frelimo.

Os afluentes

Num entrelaçar de memórias colectivas e políticas com outras pessoais e emotivas, Rui Paiva constrói para o visitante um percurso pelos seus mais de 60 anos de vida. E se isso é verdade para a exposição patente em Cascais, é-o ainda mais para o livro “Nuvem Branca”: “Há a particularidade de ser uma exposição de diários gráficos acompanhada do lançamento de um livro, porque acaba por haver uma ligação muito grande. Existem elementos dispersos por estas vitrinas que fazem parte do livro”, diz o autor.

“Nuvem Branca” deve o título ao nome atribuído a Rui Paiva no Vietname, quando em 1994 apresenta a exposição individual “Nine Dreams” na capital do país, privando com o artista Nguyen Quan e conhecendo aquele que teria sido o escultor oficial de Ho Chi Min.

Esta é apenas uma das muitas histórias que cabem em quase 300 páginas profusamente ilustradas com os trabalhos do artista, documentos, recortes de jornais e fotografias, além de vários encartes: “A ideia do livro e dos encartes é fazer dele o tal livro-objecto. Quando se está a ler alguma coisa de que se gosta, normalmente mete-se papéis lá dentro. O livro tem uma série de encartes que remetem para isso.”

O artista confessa que este era “um projecto bem antigo e também um projecto de vida”: “Para mim é importante ter num livro o meu trajecto explicado enquanto artista. É uma parte que muitas vezes o artista não mostra, o que está por trás da obra. Para além da obra, gosto sempre de conhecer o artista, conhecer as suas motivações e projectos, e este livro é um pouco isso. Tentei primeiro fazê-lo a partir da escrita de outra pessoa, queria que fosse uma escrita feminina, mas nunca consegui descobrir a pessoa certa.”

Acabou então por ser o próprio Rui Paiva a assumir a escrita destas memórias e a contar a história que começa com um rapaz que cresce em Vila Pery, no planalto do Chimoio e que cedo se vê despertado para a literatura e para a política. Escreve pequenos contos quase que politizados, acompanha a Primavera de Praga e a Guerra Fria. Nos anos de universidade, e enquanto cursa Economia, desenha a caneta várias imagens também elas reveladoras de uma consciência política, que vai de África à China: “O que quis mostrar com esse primeiro capítulo é que a geopolítica esteve sempre na minha vida, desde miúdo, desde um conto que escrevi, chamado ‘O Fracasso’, quando tinha uns 12, 13 anos, sobre o tráfico de armas nucleares da ex-URSS”, conta.

Segue-se a vida profissional e com ela Macau, ocupando no território funções tão diversas quanto as de chefe da Divisão de Comércio Externo do Governo, responsável pela Repartição de Serviços de Economia (1980), chefe de gabinete do secretário Adjunto da Economia, Finanças e Turismo, bem como do Governador em exercício, Carlos Monjardino (1986) e várias posições na banca durante os anos 1980 e 90. Mas não se pense que tudo foi fácil na decisão de rumar à Ásia: “A burocracia para ir para Macau levou nove meses, por isso digo que foi um parto natural”, brinca Rui Paiva. “Foi muito complicado, Macau tinha um filtro muito grande em 1979. Havia um ‘processo selectivo’ para se ir para lá. Fui contratado ainda durante a administração de Garcia Leandro para ir criar uma divisão de Comércio Interno. Acabei por ir, criei essa divisão e quando cheguei aos Serviços de Economia não havia um único dossier, histórico nenhum”, recorda.

Desses anos em Macau, o livro “Nuvem Branca” foca também as amizades e os serões em casa do arquitecto Manuel Vicente, e mostra ainda um extenso portfólio de fotografias tiradas pelo autor durante esses anos. “A determinada altura tive de ser muito radical nas escolhas que fiz para o livro, quis que ficasse aqui uma memória com estas fotografias, que se documentasse – a vivência, as crianças, os adultos, a alimentação, o vestuário, estes becos de Macau; e ao mesmo tempo também o tufão Hope [um dos mais fortes da história recente de Macau, em 1979], quis que as fotografias que tirei nessa altura ficassem aqui como memória.”

Tributo aos afectos

Para Rui Paiva, o livro agora publicado “acaba por ser também uma forma de homenagear pessoas, mesmo pessoas que já faleceram, como Francisco Gonçalves Pereira”: “Ele era um mecenas, comprava sempre obras minhas quando fazia exposições, e há outras pessoas, como o Frederico Rato, que sempre me apoiaram.”

O artista destaca “um capítulo final” que é o da ida a Macau, em 2015: “É importante que haja a tal relação dos afectos. Numa semana aconteceu tudo: fiz uma palestra na Universidade de Macau sobre a China, outra palestra na Fundação Rui Cunha, fiz uma exposição de aguarela na Livraria Portuguesa, tive grande apoio de pessoas como o Ricardo Pinto, Frederico Rato, Rui Cunha. Já não ia a Macau há 21 anos e só tenho a agradecer”, diz o autor.

“Nuvem Branca” está a abrir outras portas a este homem que é há muitos anos curador da colecção e gestor do património artístico do Millennium bcp. Paiva marcará presença no festival literário Escritaria, em Penafiel, a 18 de Outubro e já foi igualmente convidado pelo FOLIO – Festival Literário Internacional de Óbidos a apresentar o livro. “Estou feliz com esse interesse. O livro não foi feito para ser espalhado pelas livrarias, por isso também imprimi apenas 300 exemplares, mas claro que, se as pessoas gostarem e quiserem ler, logo se verá” se será necessário produzir mais exemplares.

Rui Paiva, além de coleccionar aos milhares livros sobre a Ásia, fez uma pós-graduação sobre a China Moderna e frequenta actualmente um doutoramento em Relacões Internacionais, Geopolítica e Geoeconomia. A dada altura, no livro, lê-se: “Depois de escrever estas memórias, fico com a sensação de que fui sempre um “geopolítico”, um observador atento!”. Cada página de “Nuvem Branca” atesta esse rio de curiosidade.