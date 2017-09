Uma vitória, quatro derrotas e uma taça perdida

Apesar de ter alcançado um único triunfo nos cinco jogos que disputou na edição de 2017 do Torneio de Hóquei no Gelo para Equipas Amadoras, a selecção de hóquei no gelo de Macau disputou e perdeu o encontro decisivo da Taça Bauhinia, uma das três provas que integravam a competição. O conjunto do UB Capitals foi o carrasco da formação do Lótus.

Não foi propriamente um cataclismo, mas também não faltou muito. A selecção de Hóquei no gelo de Macau deu por concluída a participação na edição de 2017 do Torneio de Hóquei no Gelo para Equipas Amadores, competição que se disputou no último fim-de-semana em Hong Kong, com um único triunfo em cinco desafios disputados.

A vitória, por três “pucks a zero, alcançada ao início da manhã de domingo frente à formação do HKJC Generation Next, permitiu que a selecção local disputasse o encontro decisivo da Taça Bauhinia, uma das três competições que integravam o torneio organizado pelo Hong Kong Amateur Hockey Club. No desafio que encerrou a participação da formação local no certame, Macau não teve argumentos para contrariar a maior experiência e a maior eficácia do conjunto do UB Capitals, tendo perdido o encontro pelo parcial de 3-0. A derrota foi, de resto, a segunda averbada pela selecção do território no frente-a-frente com os atletas do UB Capitals num período de dois dias. No sábado, o segundo de três dias de competição, Macau capitulou perante o poderio do adversário, perdendo pelo parcial de 5-2 o primeiro desafio que disputou no âmbito da Taça Bauhínia, competição que congregou as equipas com pior prestação no âmbito da fase de grupos do Torneio de Hóquei no Gelo para Equipas Amadoras.

Apesar da derrota, os atletas do território fizeram, frente ao UB Capitals o gosto ao “stick” pela primeira vez, depois de não terem conseguido marcar em nenhum dos dois encontros disputados na fase regular da prova.

Com um alinhamento renovado, onde pontificavam alguns atletas veteranos, mas também e sobretudo muitos jovens praticantes de uma modalidade com parco historial no território, Macau disputou a fase de grupos da competição integrado nas contas do grupo C, poule em que contou com a companhia da formação do Hama Club e de uma das duas Selecções de Sub-18 que representaram o hóquei do gelo de Taiwan na competição.

A formação do Lótus estreou-se na competição precisamente frente aos representantes da Formosa, tendo encaixado a mais pesada derrota que sofreu na competição. Sem capacidade de lutar de igual para igual frente aos juniores da selecção taiwanesa, o colectivo local acabou por sair derrotado por cinco golos sem resposta. O segundo desafio das contas do Grupo C apenas foi mais favorável a Macau no que toca ao peso do resultado, com a formação do Lótus a perder pela margem mínima frente ao Hama Club.

A edição de 2017 do Torneio de Hóquei no Gelo para Equipas Amadoras terminou com o triunfo da equipa da casa, a formação do HKAHC Giants sobre a equipa do Mitsubishi Corporation por 5-1. Na Silver Plate, competição que agregou as equipas de segunda linha que disputaram o torneio, uma das equipas que representaram Taiwan no certame, a Chinese Taipei Team Red, derrotou o Qatar por 2-1-