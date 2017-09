Um mês depois do Hato, o apoio que nasce do encontro entre músicos  

O efeito devastador do tufão Hato no território vai ser recordado no próximo sábado, com a iniciativa de solidariedade “8.23 Post Hato Live Aid”. O cartaz integra uma série de concertos de músicos e bandas locais e conta com a participação de três lojas da zona da Nossa Senhora do Amparo, conhecida como “Portuguese Street”. As receitas reverterão na totalidade para um programa da Caritas Macau de apoio aos afectados pela intempérie.

Sílvia Gonçalves

Fotografia de Eduardo Martins;

Um mês depois do tufão Hato ter avançado sobre Macau, o espaço “What’s Up”, na Calçada do Amparo, acolhe um evento musical – o “8.23 Post Hato Live Aid” – a que se associam algumas lojas da zona. Os concertos, que se estendem das 16 às 21h45, têm entrada livre, mas todas as receitas arrecadadas ao longo do dia nos três espaços comerciais reverterão para um programa de apoio aos afectados pelo tufão, criado pela Caritas Macau. A iniciativa partiu de Duarte Silvério, gestor da empresa Number 81 e impulsionador do projecto conhecido como “Portuguese Street”. A ele juntaram-se os músicos António Conceição, Beto Ritchie, Benjamim Soares, The Bridge e a Banda CPM.

“Esta zona da Nossa Senhora do Amparo, a Rua 5 de Outubro, foi uma das zonas mais afectadas cá em Macau, estes bairros antigos. Recebemos imenso apoio, das comunidades locais, de pessoal vizinho, de amigos. Decidimos que seria uma boa ideia ter uma iniciativa para agradecer a todo o pessoal, e aproveitar a ocasião para apoiar um bocadinho uma entidade que tem bastante história em Macau, que é a Caritas e que está a fazer um grande trabalho”, contou Duarte Silvério ao PONTO FINAL.

O empresário apresenta o conjunto de músicos que, entre as 16 e as 21h45 do próximo sábado, vão ocupar o espaço “What’s Up”, numa sequência de concertos que terão, cada um, a duração de cerca de uma hora: “Vamos ter o António Conceição, dos Turtle Giant, vamos ter o Beto Ritchie, que também é dos Turtle Giant mas eles vão tocar só a solo. Depois temos a Banda CPM, que é da Casa de Portugal. Vamos ter também o Benjamim Soares e também vamos ter os The Bridge, são todos músicos locais”.

O cartaz, não está, contudo, fechado, revela o empresário: “Como é um sábado decidimos que podíamos alongar um bocadinho mais. Como é um evento de caridade, começamos a ter mais interesse do pessoal. Conseguimos juntar esta gente toda e ainda poderá haver mais pessoal que se juntará, estamos à espera de confirmações”.

Os concertos têm entrada livre, mas à iniciativa juntam-se algumas das lojas da zona: “Basicamente, as lojas que são operadas por nós, a Number 81, e isto inclui o ‘Beer Temple’, inclui a ‘One Express’, que serve bebidas, e inclui a loja de ramen ‘Furu Furu’. Estas são as três lojas que vão participar”, explicou Silvério.

As receitas arrecadadas nesse dia pelos três estabelecimentos comerciais reverterão na totalidade para a Caritas: “Sim, vai ser a receita total. A Caritas, depois do tufão, criou uma entidade que é o ‘The Post-Disaster Support Centre of Caritas’. O que eles estão a tentar fazer é ajudar o pessoal que não se qualifica para as ajudas que o Governo lançou. Existe muita gente que não se qualifica para nenhum programa de apoio mas foram muito afectados, precisam de ajuda, e aí entra o programa da Caritas”, explica o jovem empresário.

E quanto esperam angariar com o evento? “Não temos um número por alto, não somos uma empresa grande, não vai ser um evento gigantesco, mas o que conta é a intenção. Não temos um ‘target’, mas esperamos conseguir pelo menos umas 50 mil patacas”, estipula.

Duarte Silvério conta ainda que nem todas as lojas da zona, afectadas pela passagem do Hato, conseguiram entretanto reabrir portas: “São duas lojas. Há uma que vai estar semi-aberta. Uma delas é a ‘World Cup’ e a outra é a ‘Hencredible’”.

Ao evento do próximo sábado, adianta o empresário, deverão seguir-se outros, com uma periodicidade mensal: “Vamos certamente continuar. Nós queremos organizar pelo menos um evento desta natureza por mês, com música ao vivo. Na semana passada organizamos um ‘flea market’ que foi bastante bem sucedido. Esperamos organizar mais atracções num futuro próximo”, remata.