Tufão Hato: Governo regista quase 20 mil pedidos de abono ou empréstimos

Até ontem, o Executivo registou um total de 19 mil pedidos da prestação de apoio até 50 mil patacas e seis mil pedidos de empréstimo com isenção de juro com tecto máximo de 600 mil patacas. As solicitações foram endereçadas sobretudo por parte das pequenas e médias empresas que sofreram prejuízos aquando da passagem do tufão Hato. Já foram entregues 5600 cheques, adiantou o Executivo.

Joana Figueira

joanafigueira.pontofinal@gmail.com

O Governo recebeu 13 mil pedidos de abono de 50 mil patacas e seis mil pedidos de empréstimo sem juros no montante máximo de 600 mil patacas endereçados por parte das pequenas e médias empresas afectadas pelo tufão Hato. Já foram atribuídos um total de 5600 cheques às PME’s que solicitaram os apoios, avançou ontem o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong.

Em 20 dias, o número de solicitações do empréstimo de 600 mil patacas chegou às seis mil, sendo que um mecanismo com as mesmas condições criado em 2003, recebeu em dez anos de existência dez mil pedidos, comparou o secretário. Os apoios monetários inserem-se nos planos de curto prazo do Governo de apoio à recuperação dos agentes económicos que sofreram danos avultados com a passagem, a 23 de Agosto, do tufão Hato pelo território.

De acordo com a Rádio Macau, dos 13 mil pedidos de abono foram aprovados 5655, no valor total de 282,7 milhões de patacas. No que diz respeito aos empréstimos sem juros, foram autorizados 108, totalizando 47,66 milhões de patacas: “Foram mobilizadas 200 pessoas [da Direcção dos Serviços de Economia (DSE) e de outros serviços da mesma tutela] para apoiar e acelerar o processo de emissão dos cheques para entregar às pessoas que necessitam do dinheiro o mais rápido possível”, afirmou Lionel Leong, à margem da cerimónia de tomada de posse do novo presidente da Autoridade Monetária de Macau.

Referindo-se aos trabalhos a médio prazo, o Governante disse que o Executivo quer promover junto dos turistas, “particularmente através da organização de convenções e exposições”, a deslocação às zonas afectadas para que, desta forma, aumente o consumo nos estabelecimento comerciais daquela zona. Os serviços competentes já estão em contacto com associações comerciais de vários pontos da cidade com o propósito de elaborar um do plano de promoção do consumo nos chamados bairros comunitários.

No que diz respeito aos trabalhos a longo prazo, Lionel Leong adiantou que o Executivo está a estudar a hipótese de criação de “vouchers” para consumo, que podem ser utilizados nos estabelecimentos comerciais que maior impacto sofreram aquando da passagem do Hato. No entanto, o secretário para a Economia e Finanças sublinhou que é necessário “ponderar vários aspectos” e que a eventual atribuição do subsídio está “ainda em estudo”: “Se esses ‘vouchers’ de consumo forem emitido como é que nós [garantimos] que os titulares desses ‘vouchers’ vão consumir a esses sítios? Isso é um problema técnico em termos de funcionamento. Temos que estar atentos e temos que planear muito bem para poder lançar essa medida”, explicou o dirigente.

Por outro lado, o Governo espera apoiar, especialmente estabelecimentos tradicionais mais antigos, através da reestruturação de marcas e da adopção progressiva de sistemas de pagamento electrónico para que exista uma melhoria da qualidade e da quantidade de serviços prestados ou de produtos.

Questionado sobre a possibilidade de alteração do Orçamento para o corrente ano devido à aos danos causada pelo tufão, Lionel Leong indicou que “os serviços financeiros têm mantido uma comunicação estreita onde recolhem dados dos diversos serviços públicos, considerando que o orçamento global das despesas públicas, deste ano, pode enfrentar a situação, portanto não será necessário fazer qualquer alteração orçamental”