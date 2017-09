Talim fez duas vítimas mortais no Japão

Dois mortos, três desaparecidos e mais de meia centena de ferido. O Talim atravessou ao longo dos últimos dois dias praticamente todo o território nipónico. A passagem da tempestade fez duas vítimas mortais, ambas na ilha de Shikoku, e deixou no seu encalço um rasto de destruição.

Duas pessoas morreram e três continuavam na terça-feira desaparecidas na sequência da passagem do tufão Talim pelo Japão. A tempestade causou distúrbios na rede de transportes devido às chuvas e ventos fortes que se fizeram sentir no arquipélago.

Convertido num sistema de baixa pressão atmosférica depois de ter passado no domingo a tempestade tropical, o Talim encontrava-se na madrugada de ontem no extremo sul da ilha russa de Sacalina, a norte da ilha nipónica de Hokkaido, de acordo com os dados avançados pela Agência Meteorológica do Japão (JMA).

O 18.º tufão da temporada no Pacífico tocou terra na ilha meridional de Kyushu no passado domingo antes de atravessar o oeste e centro nipónico e atingir Hokkaido na segunda-feira.

Duas pessoas morreram, três estão desaparecidas e mais de 50 ficaram feridas devido aos ventos e chuvas fortes que causaram deslizamentos de terra e inundações ao longo de todo o arquipélago japonês, indicou a estação de televisão pública NHK.

As vítimas mortais são uma mulher de 86 anos, que morreu em Kagawa (norte da ilha de Shikoku), na sequência de um deslizamento de terra, e um homem com cerca de 60 anos, arrastado para um rio dentro de um carro, em Kochi, também em Shikoku.

As autoridades locais de Kochi e Oita, na ilha meridional de Kyushu, procuram três homens que continuam desaparecidos após terem abandonado as suas residências durante o temporal.

As chuvas fortes causaram graves inundações e deslizamentos de terras, como os registados em Oita, onde o lodo chegou a obstruir as estradas e deixou isoladas cerca de 700 habitações, de acordo com a NHK.

À sua passagem pelo Japão, o Talim também causou importantes alterações na rede de transporte do arquipélago nos últimos dois dias.

Mais de um milhar de voos nacionais foram cancelados entre domingo e segunda-feira e a rede de comboios – tanto a de alta velocidade como a local – e as ligações por ‘ferry’ também foram afectadas.