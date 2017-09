Politécnico de Castelo Branco com 138 alunos estrangeiros. Duas dezenas e meia são de Macau

A instituição de ensino superior albicastrense está a fazer uma aposta forte na internacionalização e na captação de alunos estrangeiros. Para o novo ano lectivo já estão confirmados 138 estudantes estrangeiros, de 38 nacionalidades. Uma parte significativa – 25 – têm o território por origem.

O Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) tem já matriculados neste ano lectivo 138 alunos de 38 nacionalidades ao abrigo do estatuto de estudante internacional, sendo que no ano anterior teve 78, foi ontem anunciado pelos responsáveis pela instituição. Dos 138 alunos estrangeiros que vão frequentar a instituição de ensino superior, 25 são de Macau.

“De salientar que apesar de ainda não terem terminado todas as fases de candidatura, o Instituto Politécnico de Castelo Branco já tem matriculados no presente ano lectivo 138 alunos ao abrigo do estatuto de estudante internacional, em comparação com 78 do ano anterior”, refere em comunicado enviado à agência Lusa o presidente do IPCB, Carlos Maia.

Esta instituição de ensino superior público tem feito, nos últimos anos, uma forte aposta na captação de alunos estrangeiros, para além dos provenientes ao abrigo dos programas de mobilidade:”Essa aposta tem tido efeitos muito positivos”, afirmou Carlos Maia à agência noticiosa.

Contudo, o responsável sublinha que se trata de processos morosos: “Estes processos são morosos, porque para além das questões pedagógicas e científicas, há também questões formais a resolver, tendo em conta que é necessário compatibilizar as regras vigentes nos dois países e, por vezes, até nos dois continentes”.

Considerando todos os regimes, vão estudar no presente ano lectivo de 2017/2018, nas seis escolas do IPCB, alunos de 38 nacionalidades.

Carlos Maia realça ainda que a instituição recebeu, este ano lectivo, um grupo de 25 alunos do Instituto Politécnico de Macau, que vão frequentar a instituição portuguesa na sequência de um protocolo estabelecido em 2016: “Esta é uma importante etapa para o Instituto Politécnico de Castelo Branco e motivo de grande satisfação, porque a vinda destes alunos traduz, por um lado, o reconhecimento por parte do Instituto Politécnico de Macau (IPM) da qualidade da formação ministrada no IPCB, e, por outro, porque constitui a concretização das negociações iniciadas há cerca de seis anos atrás com o Instituto Politécnico de Macau”, concluiu.

Polónia, Espanha, Eslovénia, Hungria, República Checa, Turquia, China, Grécia, India, Holanda, França, Itália, Lituânia, Roménia, Bósnia, Bulgária, Brasil, México, Cabo Verde, Peru, Panamá, Colômbia, Moçambique, Moldávia, Timor, São Tomé e Príncipe, Angola, Argentina, Ucrânia, Alemanha, Guiné Bissau, Suíça, Inglaterra, Irão, Palestina, Rússia, Croácia e Japão são os 38 países com alunos na instituição de ensino superior albicastrense.