“Our Seventeen”, da realizadora local Emily Chan, projectado em festival da Mongólia Interior  

A produção local “Our Seventeen” foi exibida na Mostra de Cinema de Hong Kong e Macau inserida no 26º Festival de Cinema Galo Dourado e Cem Flores, uma iniciativa que decorreu de 13 a 16 de Setembro em Hohhot, capital da Região Autónoma da Mongólia Interior.

A película, de Emily Chan, foi considerada “um filme comercial com alma artística” e também “um primeiro raio de esperança para o cinema ‘mainstream’ inteligente de Macau”, pelo ex-director do 1º Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Prémios de Macau, Marco Müller.

Antes de ser uma longa-metragem, “Our Seventeen” foi uma curta, com o mesmo título, tendo estreado em 2014. Ao observar a boa reacção do público, Emily Chan partiu do mesmo argumento e dedicou-se durante mais dois anos a produzir uma longa-metragem sobre o tema da adolescência: “Queria fazer um filme sobre adolescentes, que é um tema bastante popular em Taiwan e no Continente, mas queria fazer algo nosso, de Macau”, explicou a cineasta em declarações ao PONTO FINAL, em Novembro último.

Os protagonistas são representados pelo actor local Sean Pang e Angela Yuen, que assume o papel de “bad girl”. Do elenco principal fazem ainda parte Kyle Li, um actor da nova geração de estrelas do grande ecrã de Hong Kong, King Wu, músico e membro da banda de Hong Kong “C-all Star” e as actrizes locais Mary Ma e Kate Leong.

A opção por actores oriundos da vizinha Região Administrativa Especial prendeu-se com a dificuldade em “encontrar em Macau jovens profissionais com experiência de representação”, explicou Emily Chan. No entanto, a decisão foi também motivada por questões comerciais, uma vez que, “em Macau, não temos uma audiência muito grande e os actores de Hong Kong vão atrair mais público”, assumiu a cineasta.

Contudo, a realizadora não deixou de sublinhar que o seu filme tem como grande marca aquilo que considera ser o “espírito de Macau”: “[Na China], este tipo de filmes, com jovens em idade de liceu, têm que ter sempre guerras e lutas entre rivais, as relações de amor são muito intensas, há uma atmosfera pesada e agressiva”. Em Macau, defende a realizadora, há menos dramatismo e os comportamentos são menos exuberantes.