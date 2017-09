Número de passageiros cresceu nove por cento em Agosto

O mês passado foi, no Aeroporto Internacional de Macau, o mais movimentado de sempre. A garantia foi ontem dada, em comunicado, pela CAM – Companhia do Aeroporto de Macau, que adianta que a estrutura recebeu em Agosto mais de 680 mil passageiros, uma fasquia que foi pela primeira vez ultrapassada nos mais de 20 anos do Aeroporto.

Em média, a estrutura recebeu e escoou mais de 22 mil passageiros por dia, uma fasquia que esconde um aumento de nove por cento face ao mesmo período do ano passado. No que diz respeito à movimentação de aeronaves registada durante o mês passado, os dados também favorecem o crescimento do Aeroporto Internacional de Macau: em Agosto foram mais de cinco mil os voos com origem ou com destino ao território. O montante revela um aumento de um por cento no volume de movimentações face ao período homólogo de 2016, revela a CAM na nota de imprensa que enviou para as redacções.

Durante Julho e Agosto – os dois meses em que se concentram as férias de uma parte significativa dos residentes do território – o Aeroporto Internacional de Macau recebeu mais de um milhão e 350 mil passageiros, tendo servido como ponto de partida ou local de chegada a mais de dez mil aeronaves, mais 2,5 por cento do que as que fizeram uso da plataforma aeroportuária do território nos meses de Junho e Julho de 2016.

No mês passado, o mercado do Sudeste Asiático voltou a ser o que mais contribui para a performance satisfatória agora dada a conhecer pela CAM, com 43 por cento dos passageiros que transitaram pelo Aeroporto a terem origem em países da região. A República Popular da China e Taiwan fecham o ranking, sendo os locais de origem de 32 e de 25 por cento dos visitantes que entraram ou saíram de Macau através do Aeroporto Internacional de Macau.

No final do mês passado, o Aeroporto era utilizado por 28 companhias aéreas que oferecem 1140 voos semanais e que ligam Macau a 45 cidades.

No comunicado que enviou às redacções, a Companhia do Aeroporto de Macau sublinha o esforço feito para desenvolver rotas de médio e longo curso e exemplifica com a lançamento de uma nova ligação aérea tendo como destino Jakarta, a capital da Indonésia.