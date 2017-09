Manuel Gassmann e Steven Liu falham o assalto  

O macaense Manuel Gassmann e o líder do ranking que agrega os melhores jogadores de squash do território, Steven Liu, ficaram ontem pelo caminho no âmbito da edição de 2017 do Open de Squash de Macau. Os dois representantes da RAEM falharam o assalto ao quadro principal da competição, ao não conseguirem levar a melhor sobre os adversários na fase de qualificação, ontem disputada.

Gassmann foi o primeiro a entrar em campo, tendo somado uma derrota por 3-0 (parciais de 11/1, 11/1 e 11/2) frente ao indiano Harinderpal Sandhu, numa partida que se prolongou por apenas 17 minutos.

Steven Liu, por sua vez, caiu perante Evan Williams, numa partida que foi, ainda assim, ligeiramente mais disputada. O atleta neo-zelandês levou a melhor, sem grandes contingências, sobre Liu pelos parciais de 11/5, 11/6 e 11/3, num desafio que se prolongou por 21 minutos.

Apesar das derrotas de Gassmann e de Steven Liu, as cores da RAEM vão estar representadas no quadro principal da competição por Van Keng Hei, que recebeu um wildcard da organização e defronta, às 17 horas de hoje, o egípcio Mohamed Abouelghar.

No quadro feminino, Liu Kwai Chi é a única representante do território. A atleta vai defrontar a meio da tarde Annie Au, da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong. Os encontros serão disputados no Centro de Bowling de Macau, situado na zona do COTAI,