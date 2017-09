“Macau Original Melodies” ou como construir uma sociedade sem barreiras através da música  

Pela quarta vez, um grupo de oito cantores de Macau aliou-se a uma causa solidária e vai lançar o álbum “Macau Original Melodies Vol. 4”. A entidade este ano apoiada pela iniciativa é a Associação de Apoio aos Deficientes de Macau. O álbum vai ser lançado no sábado no Centro de Convenções e Entretenimento da Torre de Macau.

Um grupo de oito intérpretes do território – David Chan, Anabela Iong, Fanny Cheong, Hyper Lo, Cherry Ho, AJ, Josie Ho e José Rodrigues – reuniu-se uma vez mais para uma nova acção solidária, tendo por pretexto o lançamento do quarto volume do álbum “Macau Original Melodies”. Este ano, os cantores optaram por canalizar o apoio para a Associação de Apoio aos Deficientes de Macau que irá receber a totalidade do valor das vendas do trabalho discográfico. Ao PONTO FINAL, Josie Ho explicou que a escolha se deveu ao facto dos músicos quererem apoiar uma entidade com menor dimensão e também menor visibilidade: “A associação é bastante pequena e eles não têm muitos recursos para apoiar os seus membros. Por isso, nós escolhemos uma pequena associação. Queremos ajudar a sensibilizar [a população] sobre as necessidades dos portadores de deficiências”, disse Ho.

Uma das lutas do organismo escolhido pelos intérpretes prende-se com a promoção de uma sociedade sem barreiras, como explicou a cantora: “Em Macau, ainda existem muito locais que não são acessíveis às pessoas com deficiências e o mesmo acontece com os transportes públicos. Por isso, eles [os membros da associação] trabalham com os deputados e mantêm contacto com o Governo para criar mais instalações livres de barreiras”, disse Ho.

O álbum, lançado pela SP Entertainment, é composto por nove canções, uma cantada a solo por cada um dos artistas e a nona interpretada pelos oito em conjunto. Esta, intitulada “Beauty of Imperfection”, pretende promover uma “sociedade harmoniosa” e foi também utilizada para produzir um videoclipe no qual participaram também os membros da Associação de Apoio aos Deficientes de Macau.

Já o tema interpretado por Josie Ho – “Last Glance” – fala da “relação entre uma mãe e uma filha”: “A mãe tem problemas com drogas e por isso a rapariga cresceu no seio de uma família fragmentada. No entanto, ela cresce e torna-se numa pessoa muito inteligente. A música capta as emoções desta rapariga quando vê a mãe ser presa devido aos seus problemas com drogas e é uma música triste mas, na verdade, as letras falam sobre quanto a rapariga ama a sua mãe”, explica Ho.

O álbum “Macau Original Melodies” vai ser lançado este sábado, pelas 16h, no Centro de Convenções e Entretenimento da Torre de Macau. Todas as músicas foram escritas e produzidas exclusivamente para este projecto por Hyper Lo, Josie Ho, AJ, Eagle Chan, Ken Sou, Love Louder, Boris Wong e Leong Sin Man. O CD vai estar à venda nesse dia, pelo preço de 120 patacas, e depois poderá ser adquirido no Centro Audio Visual Tin Vek, na Macau Village, na Akia House, na Pure ‘n Chic, entre outros locais.