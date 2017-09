O serviço de internet gratuito “CTM Wi-Fi” vai cobrirpor inteiro o Largo do Senado, num projecto conjunto entre os Correios e Telecomunicações de Macau, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, a Direcção dos Serviços de Economia e que conta também com a colaboração com a Santa Casa da Misericórdia. A cerimónia de lançamento oficial do serviço vai decorrer amanhã, pelas 17h30, no Largo do Senado.

