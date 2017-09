Instituto de Habitação promete uma maior atenção à recuperação dos edifícios danificados pelo Hato  

O presidente do Instituto de Habitação, Arnaldo Santos, assumiu esta terça-feira o compromisso de fazer o que está ao seu alcance para resolver os problemas causados pelo tufão Hato no edifício Hang Tak e em outros complexos residenciais do território.

A empresa responsável pela gestão das áreas comuns do edifício solicitou ao Instituto de Habitação que o caso dos prejuízos sofridos pelos moradores do prédio recebesse um tratamento excepcional. Na semana passada, a comissão de condóminos do Hang Tak fez chegar ao Instituto de Habitação um relatório em que são discriminados os estragos sofridos e o valor dos prejuízos averbados. Dadas as circunstâncias e o volume de solicitações endereçadas ao organismo liderado por Arnaldo Santos, não é possível responder de imediato às expectativas dos condóminos, mas o Instituto de Habitação comprometeu-se a providenciar a assistência necessária aos moradores do prédio.

Ontem, em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Arnaldo Santos adiantou que o Instituto de Habitação recebeu cerca de quatro centenas de pedidos formulados por ocupantes de fracções de habitação social, tendo em vista a reparação de janelas ou de portas que não resistiram à fúria do tufão Hato. O organismo colocou-se no terreno de imediato, tendo instalado painéis de madeira no local dos vidros danificados.

Dos pedidos de apoio recebidos, até ao dia de ontem apenas cerca de uma dezena não tinha obtido resposta. O Instituto de Habitação planeia substituir progressivamente as janelas danificadas, num processo que deverá estar concluído até ao final do mês de Outubro.