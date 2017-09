Ho Pui Fan é a nova presidente do Conselho Geral do Conselho de Consumidores  

Ho Pui Fan foi eleita por unanimidade como presidente do Conselho Geral do Conselho de Consumidores no decorrer da reunião que o organismo manteve na segunda-feira. No encontro foi ainda apresentado o relatório sobre os trabalhos recentemente conduzidos pelo Conselho e relativos a acções de inspecção e investigação de preços, bem como de acompanhamento das queixas recebidas após a passagem do tufão Hato. Ao Conselho Geral compete elaborar propostas sobre as linhas gerais da política de defesa do consumidor, aprovar o plano anual de actividades, o orçamento privativo, o relatório de actividades e ainda fiscalizar o cumprimento das deliberações da Comissão Executiva, explica o organismo em comunicado.

