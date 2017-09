Habitação e direitos dos trabalhadores são as prioridades de Leong Sun Iok  

Leong Sun Iok, de 39 anos, é um dos novos rostos do novo hemiciclo do território. O deputado eleito propõe-se à Assembleia Legislativa questões relacionadas com a habitação e os direitos dos trabalhadores, temas que considera serem os que mais preocupam os residentes de Macau. Leong foi o segundo candidato da lista da União para o Desenvolvimento, liderada por Ella Lei. A candidatura, afiliada à Federação das Associações dos Operários de Macau, recolheu 16696 votos nas eleições legislativas do passado domingo.

Em declarações ao PONTO FINAL, Leong Sun Iok distanciou-se da posição tradicionalmente defendida por Ella Lei, no sentido em que se propõe levar ao hemiciclo questões relacionadas com os direitos dos trabalhadores, incluindo dos funcionários dos casinos. O deputado-eleito quer ver os trabalhadores considerados como uma prioridade aquando do processo de renovação das licenças de jogo.

Quanto aos planos para o futuro, Leong Sun Iok define como prioritários o desenvolvimento de talentos locais e também a promoção de um ambiente laboral saudável, através do estabelecimento de bons salários, ajudas sociais e também reformas no âmbito da legislação vigente: “Aproveitando o processo de renovação das licenças de jogo, nós vamos fazer algumas exigências relacionadas com os direitos sociais dos residentes e dos trabalhadores, incluindo propostas relativas a mecanismos de mobilidade social, dentro das condições de renovação”, revelou Leong.

Uma das propostas do deputado eleito é a de definir a quota de residentes locais nos níveis médio e alto de gestão em mais de 90 por cento. Leong quer ainda que os terrenos desocupados sejam destinados à construção de fracções para habitação social e pretende desenvolver formações destinadas aos residentes.

De acordo com informações presentes no portal electrónico do Conselho Permanente de Concertação Social, Leong Sun Iok integrou a Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) em 2004. Desde então tem-se dedicado a trabalhar em formações vocacionais destinadas aos trabalhadores da indústria do jogo. Assumiu ainda como sua, a luta pelos direitos dos funcionários dos casinos. É ainda membro do Conselho Permanente de Concertação Social e vice-presidente da Federação das Associações dos Operários de Macau.