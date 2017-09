Glenn Irwin regressa a Macau com o pódio debaixo de olho

O norte-irlandês Glenn Irwin, que em Maio garantiu um triunfo surpreendente na edição de 2017 da Northwest 200, tenciona regressar a Macau em Novembro, depois de no ano passado ter assinado uma estreia em cheio nas curvas e contra-curvas do Circuito da Guia.

Natural de Carrickfergus, na Irlanda do Norte, Irwin partiu para a edição de 2016 do Grande Prémio de Motos de Macau na primeira linha da grelha de partida e apenas o azar impediu que o jovem piloto garantisse pelo menos o quarto posto na prova.

Com uma condição física invejável e motivado pelo triunfo alcançado na Northwest 200, o piloto norte-irlandês perfila-se como um eventual candidato ao pódio na edição deste ano da competição.

Com um percurso ascendente no Campeonato Britânico de Superbikes, Irwin tem provado ao longo dos últimos anos que a sua presença em alguns dos mais exigentes circuitos do mundo não deve ser subestimada. O triunfo, em Maio, na Northwest 200 não surpreendeu os entusiastas do motociclismo, que acreditam que Glenn Irwin tem o que é necessário para triunfar nas principias provas de motociclismo de estrada do planeta.

Irwin, que já assinou um novo contrato com a Be Wiser Ducati para a próxima temporada no âmbito do Campeonato Britânico de Superbikes, ainda não foi confirmado como piloto oficial da Paul Bird Motorsport, tendo em vista o assalto à próxima edição de provas como a Manx TT ou a Northwest 200. Dado o vínculo à Ducati, o piloto poderá mesmo não disputar a trindade das provas de todo o terreno mais famosas do planeta. O regresso ao Circuito da Guia, esse, parece já confirmado, a julgar pelo que escreve o portal electrónico roadracingnews.co.uk.