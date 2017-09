Galeria de acesso à Fortaleza do Monte acolhe exposição sobre o Circuito da Guia  

A galeria de acesso à Fortaleza do Monte acolhe desde sábado a mostra colectiva “O Circuito da Guia como Património Mundial da UNESCO”, exposição que esteve, numa primeira instância, patente ao público no Edifício Ritz durante três semanas. A mostra reúne trabalhos de 20 artistas locais, entre os quais se encontram João Saldanha, Cristina Vinhas, Konstantin Bessmertny, José Estorninho, Lei Chi Fai ou Alice Yan.

Por entre as obras em exposição, encontra-se uma colecção de pinturas de acrílico sobre as “lendas” que competiram no Circuito da Guia, uma colecção de botões de punho em prata, óleos sobre tela, peças em cerâmica, uma imagem área de Macau recolhida com recurso a um drone e também uma escultura metálica. Algumas das obras em exposição são apresentadas em público pela primeira vez.

A exposição “O Circuito da Guia como Património Mundial da UNESCO” vai permanecer patente ao público até ao próximo dia 25 e é organizada pela Associação para a Promoção e Desenvolvimento do Circuito da Guia de Macau, organismo criado há um ano com o objectivo de promover o potencial e a história do traçado urbano do território.