Funcionamento dos casinos em caso de sinal 8 pode ser “repensado”, diz Paulo Martins Chan

A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) reiterou ontem a possibilidade de ser repensado o encerramento dos casinos quando for içado o sinal 8 de tufão. A hipótese poderá estar sobre a mesa aquando do processo de revisão do regime jurídico da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino. Paulo Martins Chan considera poder existir “uma melhor coordenação” na resposta a situações de tufão.

“Eu penso que, neste momento, nós temos o enquadramento legal que permite uma decisão boa chegando a altura do tufão, mas tudo pode ser pensado e repensado, especialmente durante a revisão da Lei n.º 16/2001. Podemos pensar qual a melhor forma de gerir esta questão. Mas, neste momento, nós ainda não temos nenhuma conclusão. Eu penso que uma melhor coordenação na altura do tufão seria uma boa solução, pelo menos por enquanto”, disse o dirigente aos jornalistas.

Depois da passagem do tufão Hato por Macau no dia 23 de Agosto, vários trabalhadores das concessionárias de jogo endereçaram queixas por más práticas durante a passagem da tempestade à Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL). Paulo Martins Chan adiantou ontem que a DICJ reuniu com a DSAL, associações de trabalhadores da indústria do jogo e com as concessionárias para discutir a questão: “Eu julgo que não houve violações em termos legais, mas fizeram eco de alguns tratamentos menos humanos, digamos. Mas é uma situação em que nós nunca enfrentámos durante meio século. Foi uma situação excepcional, mas nós também apelamos às concessionárias para, na medida do possível, ter um tratamento mais humano [para com os] trabalhadores e, efectivamente, aceitaram”, afirmou o director do DICJ, à margem da cerimónia de tomada de posse do presidente da Autoridade Monetária de Macau. J.F.