Eleições: Si Ka Lon atribui mau resultado a dispersão de votos  

A lista Associação dos Cidadãos Unidos de Macau obteve mais de 26.000 votos nas eleições em 2013, tendo conquistado três lugares no hemiciclo. No escrutínio do passado domingo – e com mais uma lista na contenda, a Associação dos Cidadãos para o Desenvolvimento de Macau – as candidaturas com base de apoio na comunidade de Fujian obtiveram menos votos e só mantiveram dois mandatos.

Em declarações ao jornal Cheng Pou, Si Ka Lon admitiu que o escrutínio deste ano foi muito feroz e que as candidaturas não conseguiram resultados satisfatórios, tendo outras listas com membros da comunidade de Fujian partilhado com eles os desejados votos. Si Ka Lon salientou ainda que a candidatura apadrinhada por Chan Meng Kam apenas se dividiu em duas listas, mas que os eleitores terão assumido que estavam “divididos em muitas listas”. O deputado defende mesmo: “As outras duas listas partilharam alguns votos nossos”.

O jornal Cheng Pou recorda ainda que a lista número 12, Poder dos Cidadãos, que obteve mais de 1300 votos, é também formada com candidatos oriundos da comunidade de Fujian. Já a lista 24, União dos Promitentes-Compradores do ‘Pearl Horizon’ para Defesa dos Direitos, obteve mais de 2300 votos e nela também figuravam candidatos da Comunidade de Fujian.