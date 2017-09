Depois dos relvados, os ringues. Rio Ferdinand quer dedicar-se ao pugilismo profissional

O antigo futebolista internacional inglês Rio Ferdinand, de 38 anos, pretende tornar-se pugilista profissional e iniciará treinos com Richie Woodhall, antigo campeão de super-médios.

“Sempre tive paixão pelo pugilismo e este desafio é a oportunidade perfeita para mostrar às pessoas que é possível”, disse o antigo central, que brilhou ao serviço do Manchester United, clube pelo qual se sagrou campeão europeu.

Ferdinand, que se retirou do futebol em 2015, explicou que encara esta ideia com seriedade, com a noção de quem nem todos se podem tornar pugilistas, mas a acreditar que, com as pessoas certas ao seu lado, tudo será possível.

O antigo jogador segue, assim, as pisadas de Curtis Woodhouse, antigo médio do Sheffield United, que, após terminar a carreira de futebolista, dedicou-se ao pugilismo, tendo conquistado o título britânico de pesos leves em 2012.