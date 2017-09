Chui Sai On satisfeito “com sucesso” do acto eleitoral  

Fernando Chui Sai On considerou esta terça-feira que as eleições para a Assembleia Legislativa se realizaram “com sucesso”. Numa mensagem enviada às redacções, remetida pelo Gabinete do Porta-voz do Governo, o líder do Governo apresentou ainda as suas congratulações aos deputados eleitos. O Chefe do Executivo notou ainda que “as eleições decorreram de forma suave e eficiente graças ao trabalho de preparação, ao serviço dedicado e ao grande contributo da Comissão de Assuntos Eleitorais, da Assembleia de Apuramento Geral, dos serviços públicos e de todos os trabalhadores que exerceram funções eleitorais”, salientou.

“O Governo e a Assembleia Legislativa continuarão empenhados no fortalecimento do conceito nacional, no desenvolvimento dos trabalhos de construção do sistema jurídico, na promoção do patriotismo e do espírito de amor por Macau, mantendo um ambiente de harmonia e de democracia”, disse Chui Sai On. O líder do Governo assegurou ainda a defesa do princípio “Um País, Dois Sistemas” e o rigoroso cumprimento quer da Constituição, quer da Lei Básica.