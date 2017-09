Chu Un I é a nova coordenadora do Gabinete de Informação Financeira

Chu Un I é, desde ontem, coordenadora do Gabinete de Informação Financeira (GIF). Funcionária do organismo desde o ano de 2007 e com experiência no âmbito do combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo (AML/CFT, na sigla inglesa), Chu assume agora o cargo devido à transferência, “por conveniência de serviço”, da Man Seong para a Autoridade Monetária de Macau, explicou o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong.

Na cerimónia de tomada de posse, Chu Un I esclareceu que “o GIF continuará a desenvolver esforços no combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo mantendo relações de estreita colaboração com os membros do Grupo de Trabalho Interdepartamental AML/CFT e da Comissão de Congelamento de Bens. J.F.