Agnes Lam: “Eu tenho uma boa relação com muitas pessoas, incluindo os democratas”  

Fotografia: Eduardo Martins;

Elisa Gao

Agnes Lam, um dos novos rostos da Assembleia Legislativa, é rotulada por um jornal de Hong Kong de ser “uma pessoa pró-governo invisível” e enfrenta ainda as acusações de que o Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau a terá ajudado a obter um maior número de votos. Em declarações ao PONTO FINAL, a académica da Universidade de Macau refuta as informações ontem divulgadas pelo jornal Apple Daily: “Eu nunca ouvi falar disso, aquilo que eu sei foi o que li nos jornais”.

Relativamente à suposta identificação como “pessoa pró-governo invisível”, Lam não se mostrou preocupada com o epíteto, nem evidenciou particular urgência em se distanciar de um tal rótulo: “As pessoas podem identificar-me como quiserem. Quanto a mim, identifico-me como profissional e independente”, afirmou a este jornal a deputada eleita.

O Apple Daily noticiou esta terça-feira que Agnes Lam terá admitido que o Gabinete de Ligação em Macau a contactou para confirmar se seria candidata às eleições deste ano. O Hong Kong Economic Journal, por sua vez, deu voz a Bill Chou, professor da Hong Kong Chinese University, que considerou o desempenho político de Agnes Lam pouco surpreendente ao longo dos últimos quatro anos, razão pela qual considera difícil explicar o aumento exponencial de votos obtidos pela líder do Observatório Cívico no escrutínio do passado domingo. À mesma publicação, o académico manifestou a convicção de que o Gabinete de Ligação em Macau tenha ajudado a candidata a reunir um maior número de votos para que pudesse equilibrar as forças políticas no hemiciclo.

Questionada quanto às alegadas relações de proximidade com o campo pró-governo e com o Gabinete de Ligação do Governo Central, Agnes Lam respondeu de forma lacónica: “Na realidade, eu tenho uma boa relação com muitas pessoas, incluindo os democratas”.

Quando o PONTO FINAL questionou Lam sobre o lado que poderá ser mais favorável à sua afirmação no hemiciclo, a deputada-eleita optou por remeter a resposta para o próprio Gabinete de Ligação: “Sobre se o Gabinete de Ligação é a meu favor, penso que essa é uma questão que deve ser colocada ao Gabinete de Ligação e não a mim. Eu não consigo responder a isso”, sublinhou.

O segundo candidato do Observatório Cívico, Cheong Chi Hong, é também o vice-presidente da Associação de Nova Juventude Chinesa de Macau, tida como muito influente pelas organizações de juventude da ala pró-democracia: “Da última vez, a Associação de Nova Juventude Chinesa de Macau concorreu com a sua própria lista. Este ano eles decidiram não concorrer pelo que eu lhes pedi para me apoiarem”, explicou a deputada eleita.

Contudo, Agnes Lam negou quaisquer relações directas entre si e a Associação de Nova Juventude Chinesa de Macau: “Desta vez, eles [outros candidatos] compareceram como independentes [das suas associações]. Também temos boas relações com outros grupos, como a Força Musical de Macau, a Macau Patient Rights Promotion Association e a Macau People with Visually Impaired Right Promotion Association”.

Ao PONTO FINAL, Agnes Lam defendeu que a sua eleição se deveu à maior afluência às urnas e também à posição que assumiu no período que se seguiu à passagem do tufão Hato pelo território: “De forma geral, a classe média é mais inclinada em não ir votar, por isso, uma maior afluência é positiva para nós”, disse Lam.

Nas eleições legislativas conduzidas em 2009 e em 2013, Agnes Lam não conseguiu conquistar um lugar no hemiciclo. A deputada eleita é também vice-directora da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Macau. Oriunda da classe média, define-se ainda como uma “observadora profissional”, pelo que as pessoas vão estar atentas à forma como vai desempenhar este papel na Assembleia Legislativa. Desta vez, Lam conquistou 9,590 votos. Comparativamente com os 5224 em 2013 e os 5329 em 2009, esta foi uma vitória há muito aguardada.