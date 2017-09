“Um avanço democrático na história política do território”. Escrutínio de domingo surpreendeu Sonny Lo

O politólogo Sonny Lo defendeu esta segunda-feira que os resultados das eleições para a Assembleia Legislativa de Macau, com três caras novas para os assentos eleitos directamente pela população, representam “um avanço democrático na história política” do território.

O território foi a votos no domingo para eleger parte do hemiciclo: dos 33 assentos, 14 são eleitos por sufrágio universal, 12 por sufrágio indirecto – através das associações – e sete são nomeados pelo chefe do Governo.

O campo pró-democracia conseguiu recuperar um terceiro lugar, que tinha perdido em 2013, com a eleição de Sulu Sou, que aos 26 anos se tornou o mais jovem deputado do hemiciclo.

No entanto, na leitura do académico de Hong Kong Sonny Lo, autor do livro “Political Change in Macao”, a Assembleia Legislativa (AL) é agora, na verdade, composta por cinco membros do campo pró-democracia, algo “sem precedentes”.

Além de Sulu Sou, Ng Kuok Cheong e Au Kam San, que fazem da implementação do sufrágio universal para a eleição do chefe do Governo o seu ‘cavalo de batalha’ político, outros dois deputados apoiam a ideia, ainda que não se foquem particularmente nisso.

São eles José Pereira Coutinho, ele que foi reeleito no domingo, e a professora universitária Agnes Lam, eleita após duas tentativas falhadas.

Enquanto Pereira Coutinho se tem vindo a aliar a algumas causas dos democratas no passado, dentro e fora da Assembleia Legislativa, Agnes Lam nem sempre mostrou o mesmo entusiasmo. Numa entrevista à agência Lusa em 2013, ano de eleições, Lam disse que tinha incluído o sufrágio no programa, mas tendo em conta que a mudança podia “demorar muito tempo”, preferia focar-se em “objectivos mais fáceis de atingir”.

Ainda assim, Sonny Lo não hesitou em colocá-la no cesto dos ‘pan-democratas’: “Formou o Observatório Cívico, que promove a transparência, tenta melhorar as políticas do Governo. No geral ela pode ser categorizada como [fazendo parte] da frente democrática”, defendeu o analista.

O académico da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong disse esperar que estes deputados cooperem dentro da Assembleia Legislativa em assuntos “como a reforma política ou questões laborais”: “Não ficaria surpreendido se estes cinco deputados se juntassem e tentassem chegar a um consenso para colocar mais pressão sobre o Governo”, considerou.

Quanto ao jovem Sulu Sou, Sonny Lo não antevê uma repetição dos problemas de Hong Kong, onde seis eleitos, adeptos de uma maior autonomia de Hong Kong em relação à República Popular da China, acabaram por ser desqualificados, ao não cumprirem as regras do juramento de tomada de posse: “Acho que Sulu Sou vai ser pragmático. Deve aprender com experiência amarga de alguns dos jovens deputados eleitos em Hong Kong. Não prevejo nenhuma acção radical da parte de Sulu Sou”, afirmou.

Além do campo democrático, Sonny Lo destacou o fortalecimento das forças tradicionais, como os grupos de apoio das chamadas de base – Operários, Kai Fong (Moradores), Associação das Mulheres – e dos clãs, que representam residentes oriundos de zonas específicas da China.

É o caso de Mak Soi Kun, que lidera uma associação de oriundos da cidade de Jiangmen e foi o mais votado no escrutínio de domingo, conseguindo eleger dois deputados. Já os representantes da província chinesa de Fujian, passaram de três assentos para dois, depois de o ‘rei dos votos’ em 2013, Chan Meng Kam, ter decidido não se candidatar.

Nas próximas duas semanas devem conhecer-se os sete deputados nomeados pelo líder do Governo: “Espero que o Chefe do Executivo considere nomear mais representantes macaenses porque a comunidade não está suficientemente representada, apesar de Coutinho ter sido eleito”, defendeu o académico. “O equilíbrio étnico entre os chineses e os macaenses está inclinado a favor dos chineses locais”, indicou Sonny Lo, salientando a importância de escolher macaenses “com ‘background’ jurídico, de modo a “melhorar a competência e capacidade da Assembleia Legislativa para lidar com questões legais e legislativas”.