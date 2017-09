Seul insiste em prestar ajuda humanitária à Coreia do Norte

O Governo sul-coreano insistiu esta segunda-feira na necessidade de enviar ajuda humanitária para os mais desfavorecidos na Coreia do Norte apesar das sanções que pesam sobre o regime de Pyongyang devido aos seus contínuos testes de armamento.

O porta-voz do Ministério da Unificação sul-coreano, Baik Tae-hyun, explicou ontem em conferência de imprensa que os envios de ajuda “devem manter-se independentemente da situação política”.

Baik disse também que a maior parte da comunidade internacional mantém a mesma postura que o Governo de Seul nesta matéria.

As palavras do porta-voz surgem três dias antes de a Coreia do Sul decidir sobre a aprovação do envio de cerca de oito milhões de dólares em ajuda alimentar destinada principalmente a mulheres e crianças, canalizados através de agências das Nações Unidas.

Algumas vozes, especialmente da oposição conservadora sul-coreana, questionaram o envio de ajuda humanitária à Coreia do Norte num momento em que a comunidade internacional endureceu as sanções sobre o regime de Pyongyang para tentar travar o seu programa de desenvolvimento de armas.

O anterior Executivo conservador sul-coreano, que governou até Maio, decidiu suspender toda a ajuda humanitária ao país vizinho devido ao quarto teste nuclear realizado em Janeiro de 2016.

Deste modo, se Seul aprovar a medida, será o primeiro envio de ajuda a Pyongyang através da ONU desde Dezembro de 2015.