Scott Chiang: “Sinto-me confiante em relação ao futuro da Novo Macau”

Tal como prometeu, Scott Chiang está prestes a deixar o cargo de presidente da Associação Novo Macau, grupo pró-democracia que viu no domingo Sulu Sou ser eleito para um lugar no hemiciclo. Chiang encara, “confiante”, o futuro nos membros mais jovens da Associação Novo Macau e considera a eleição de Sulu Sou para a Assembleia Legislativa uma mais-valia por ser “diferente de qualquer outra coisa que tenhamos visto no cenário político”.

Joana Figueira

joanafigueira.pontofinal@gmail.com

O vice-presidente foi eleito deputado e o actual presidente, Scott Chiang, está de saída, mas o ainda dirigente espera “possibilidades infinitas” para o maior grupo pró-democrata do território, a Associação Novo Macau. Os responsáveis pelo organismo retiraram lições importantes tanto da campanha como do resultado das eleições do passado Domingo: “No campo pró-democrático, não há a ganhar ou a perder. A mensagem importante a retirar das eleições é que devemos começar a olhar para a forma como podemos trabalhar em sinergia no sentido de uma melhor supervisão do Governo e fazer da sociedade de Macau mais justa”, defendeu Chiang, em declarações ao PONTO FINAL.

Depois de nas eleições de 2013 as três listas encabeçadas por membros da Associação Novo Macau terem perdido votos em relação aos conseguidos em 2009, a ida às urnas no Domingo deu azo a um resultado positivo com o aumento do número de votos de cada uma das candidaturas afiliadas ao campo pró-democrático: “Desta vez, mesmo com toda a confusão, problemas e falatório sobre os conflitos internos [da associação], o número total dos três grupos aumentou, bem como cada grupo individualmente”, sublinhou o presidente da Associação Novo Macau. “O que é que isto nos diz? Diz-nos que quando os eleitores estão suficientemente motivados, a vontade de se lutar por um sistema mais democrático continua lá desde que façamos um bom trabalho. Em Macau, as pessoas sabem que continuamos a precisar de democratas no cenário político. Podemos alargar esse espectro”, defendeu o dirigente.

A eleição de Sulu Sou para o hemiciclo leva Scott Chiang a olhar para um futuro com “possibilidades infinitas” para a Associação Novo Macau: “Temos o deputado mais novo da história da Assembleia Legislativa, que não é apenas o mais novo mas também completamente diferente de qualquer coisa que já tenhamos visto no cenário político, portanto as possibilidades são vastas”, apontou.

Mas de que benefícios falamos, para a Associação Novo Macau, com a entrada de Sulu Sou no hemiciclo? Para além do “ar novo nesta sessão legislativa”, “a partilha de informação e o acesso à estrutura política para, depois, mostrar à sociedade em geral – para que se preocupe com a política local”.

No caso dos mais jovens que dão forma à Novo Macau, Scott Chiang considera que “se mostraram excepcionais” e que, por isso, se sente confiante em relação ao futuro do grupo pró-democrata. Chiang sai do lugar de presidente da Novo Macau, mas vai continuar a manter o estatuto de associado do organismo e avizinham-se novos desafios: será responsável pela plataforma noticiosa “Macau Concealers”.

“Vou estar envolvido com os meios de comunicação. Posso não trabalhar com Sulu Sou da forma como costumava trabalhar, porém acho que, num sentido mais lato e diferente, estamos a cooperar no sentido de tornar Macau num lugar melhor”, garantiu ao PONTO FINAL.

Quanto aos três assentos conseguidos pelos pró-democratas Sulu Sou, Ng Kuok Cheong e Au Kam San, Scott Chiang é peremptório: “Agora temos uma nova geração de pró-democratas no hemiciclo, mas isso muda realmente a tónica do cenário político? Ainda não. E é por isso que precisamos de cumprir as nossas promessas, tornando-as maiores do que nós próprios, maiores do que um lugar ou os três lugares que os pró-democratas têm agora, para justificar os nossos valores. De outra forma, se existirmos apenas, de nos mantivermos como um símbolo de resistência, não é suficiente. Precisamos de mostrar mais do que isso porque de outra forma não abrimos as portas a novas possibilidades, prolongamos apenas o ‘status quo’”.