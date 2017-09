Rendimento das Contas Individuais de Previdência já foi transferido  

Foi transferido, a 7 de Setembro, o rendimento da taxa de juros das Contas Individuais de Previdência do corrente ano, para a conta individual de previdência dos titulares que reúnem os requisitos legais. De acordo com o Fundo de Segurança Social (FSS), a taxa de rendimentos é de 0,119 por cento (a taxa de juro anual é de 1,428 por cento) e o período de cálculo remonta ao período compreendido entre Setembro de 2016 e Agosto de 2017. Os residentes podem consultar o saldo da sua conta individual através da página electrónica do FSS.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...