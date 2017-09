Pereira Coutinho considera Nova Esperança “uma força de referência”

Fotografia: Eduardo Martins;

O deputado José Pereira Coutinho, anteontem reeleito para a Assembleia Legislativa (AL) de Macau, considerou, em declarações à agência Lusa, a sua lista “uma força de referência” no hemiciclo, apesar de ter perdido o companheiro de bancada, Leong Veng Chai.

Apesar da perda de um deputado, Pereira Coutinho, que falava depois de divulgados no ‘site’ da comissão eleitoral os resultados provisórios oficiais, disse estar “muito satisfeito como único português” na China que é a quarta força na Assembleia Legislativa.

O deputado-eleito afirmou que a sua lista é cada vez mais “uma força de referência no hemiciclo”, por ter ficado “à frente da lista dos Moradores” (Kaifong) e “muito mais à frente [da lista] de Angela Leong”, o que compensa o “esforço feito nos últimos quatro anos”, disse.

Pereira Coutinho acrescentou que a forma de aplicação do método de Hondt, usado para converter votos em mandatos, “causa algumas surpresas desagradáveis”, referindo-se ao deputado que a Nova Esperança perdeu, Leong Veng Chai.

Coutinho sublinhou que estas foram “as eleições mais difíceis” que disputou, “em primeiro lugar pelas incertezas, em segundo lugar pelas dificuldades ao longo da campanha eleitoral”, afirmou. “Perdemos um lugar, mas ganhámos mais votos, o que significa que estamos a subir, em número de votos, desde 2005, quando entrámos para a Assembleia Legislativa”, considerou.

Sobre o futuro, o deputado disse que não “pode estar continuamente” na AL, dado que com este novo mandato vai cumprir 16 anos de actividade parlamentar: “Há ciclos de vida e temos que pensar no futuro”, afirmou.

Coutinho defendeu a necessidade de formar pessoas na Assembleia Legislativa para que não se deixe de ouvir falar português, ao mesmo tempo que considerou a entrada de novas caras, como Sulu Sou, da ala pró-democrata, ou Agnes Lam, para o hemiciclo “uma lufada de ar fresco”.

De acordo com o ‘site’ da comissão eleitoral, Coutinho foi o quarto candidato mais votado, com 14.383 votos dos cerca de 173 mil expressos nestas eleições, de acordo com dados preliminares.

Nas eleições em 2013, Pereira Coutinho foi reeleito com 13.130 votos entre os 151.880 expressos.