Os vencedores, as surpresas e os derrotados, segundo Arnaldo Gonçalves e Larry So  

Os “regionalistas” foram, para Arnaldo Gonçalves, os grandes vencedores da noite eleitoral de domingo. Já Larry So é mais cauteloso a atribuir comendas e recorda que as listas de Guangdong e de Fujian ficaram aquém dos votos arrecadados em 2013. Quanto a surpresas, a eleição de Agnes Lam e o número de votos de Coutinho foram as revelações da noite para Gonçalves, ao passo que So se mostra pouco surpreendido com os resultados. Os dois analistas concordaram apenas quanto à grande derrotada da noite: Melinda Chan.

Contados os votos, Mak Soi Kun emergiu como o vencedor das eleições legislativas de domingo, tendo conseguido levar novamente consigo para o hemiciclo o seu companheiro de bancada, Zheng Anting. Feito semelhante foi também reivindicado por Ella Lei, cabeça de lista da segunda candidatura mais votada, que conseguiu assim assegurar a eleição do seu número 2, Leong Sun Iok. No entanto, é ao sector dos “regionalistas” – listas de Mak Soi Kun, Si Ka Lon e Song Pek Kei – que Arnaldo Gonçalves, especialista em ciência política, atribui o título de “grandes vencedores”. Opinião contrária foi defendida pelo politólogo Larry So que fez questão de recordar ao PONTO FINAL que a “equipa” de Chan Meng Kam esperava obter entre três a quatro mandatos. No final, apenas os dois cabeças de lista foram reconduzidos: Si Ka Lon e Song Pek Kei garantiram a continuidade na Assembleia Legislativa.

Ainda que mereçam, da parte de Arnaldo Gonçalves, ser reconhecidos como os “grandes vencedores”, o académico não deixa de sublinhar que as listas que representam o eleitorado de Jiangmen (Mak Soi Kun) e Fujian (Si Ka Lon e Song Pek Kei) venceram com uma margem menor relativamente às últimas eleições. Recorde-se que, nas eleições de 2013, Chan Meng Kam chamou a si mais de 26 mil votos, enquanto que, este ano, os votos conjuntos dos candidatos por si apadrinhados não chegaram aos 25 mil. No entanto, a vitória, ainda que menos substancial, “significa que essas pessoas querem-nos a representar os interesses desses grupos de migrantes que vieram para Macau e fizeram de Macau a sua casa e, por isso, querem uma defesa corporativa e comunitária desses interesses”, salientou Arnaldo Gonçalves, em declarações ao PONTO FINAL.

Questionado quanto a quem foi, para si, a surpresa da noite eleitoral, o jurista e professor de Ciência Política adianta o nome de Agnes Lam, não deixando de assumir, contudo, que não contava com a sua eleição. Candidata pela terceira vez consecutiva, a líder do Observatório Cívico assegurou este ano um assento no hemiciclo devido às mudanças verificadas entretanto no eleitorado, considerou Arnaldo Gonçalves: “Primeiro que tudo, houve uma chegada de novos 20 mil votantes ao conjunto dos eleitores que, de alguma forma, ajudaram a equilibrar a dispersão dos votos por várias sensibilidades de opinião. Houve mais ou menos uma distribuição relativamente equilibrada pelos principais”, defendeu o analista.

E em que ala se enquadra Agnes Lam? “Se nós aplicarmos uma matriz tradicional de análise política às eleições e se pusermos os votos pró-Pequim à direita e os votos anti-Pequim à esquerda, ela corresponde ao centro. É uma nova força que aparece com uma visão muito liberal do funcionamento da sociedade de Macau e, perante os desafios que se colocam, é diferente da posição dos democratas, é mais ao centro. Não é tão antagónica em relação à China nem quer promover uma mudança substancial do sistema política no sentido de uma democracia ocidental”, considerou Arnaldo Gonçalves.

Para o académico, a outra surpresa da noite foi José Pereira Coutinho, que Gonçalves não esperava que fosse além dos 10 mil votos. Apesar de o líder da Nova Esperança ter alcançado o seu melhor resultado eleitoral – 14383 votos –, tal não foi suficiente para reeleger Leong Veng Chai: “Já adivinhava que perdesse um deputado, mas eu julguei que se ficasse pelos 10 mil votos e ele conseguiu segurar aquela votação tradicional da ATFPM [Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau] e das associações de macaenses”, apontou.

Quanto à grande derrotada da noite, Gonçalves e So foram unânimes na escolha: Melinda Chan. Para Larry So, o problema da líder da Aliança Pr’a Mudança resultou do facto de “as pessoas olharem para ela através do ângulo da gestão ou como executiva dos casinos”. Assim sendo, “ela estava a competir com Angela Leong e nenhuma delas conseguiu tantos votos como no passado”.

Já Arnaldo Gonçalves entende a derrota de Melinda Chan Mei Yi como uma “manifestação de que as associações empresariais também se estão a redimensionar”: “Ela foi, de alguma forma, durante estes últimos quatro anos, a porta-voz dos empresários dos casinos mas eram duas vozes a falar pelo mesmo sector, porque era ela e a Angela Leong. No fundo, tinham os mesmos objectivos, as mesmas reivindicações, por isso houve alguma duplicação do trabalho de defesa dos interesses corporativos do jogo”, considerou.

OS VETERANOS E O ESTREANTE DA ALA PRÓ-DEMOCRACIA

A eleição de três deputados da ala pró-democracia – os veteranos Au Kam San e Ng Kuok Cheong e o estreante Sulu Sou – é entendida por Larry So como uma manifestação contra a acção do Governo no pós-Hato: “Nos últimos tempos tem-se falado sobre se o tufão iria afectar os resultados e parece que foi o caso. Se as pessoas não estão satisfeitas com o governo, especialmente na acção relacionada com o tufão, elas vão votar nos democratas”, assinalou o politólogo.

Esta tendência é principalmente notada nas gerações mais jovens, diz So, que “viraram as costas ao ‘establishment’ e puseram o seu voto nos pan-democratas”: “E porque é que não deram o seu voto ao ‘establishment’? Porque sabem que, no passado, os deputados pró-‘establishment’ vão estar sempre a favor do Governo e nunca vão lutar contra ele”, disse o politólogo.

Sobre as questões suscitadas pela ala pró-democracia, Larry So acredita que os três deputados se vão focar na habitação e nos transportes. No entanto, o académico deixa um alerta: “Eles obtiveram os votos porque as pessoas não estão satisfeitas com o Governo e não lhes foram providenciados melhores transportes nem habitação. Por isso, os eleitores deram-lhes [aos democratas] os votos mas se eles não agirem de acordo com as suas promessas, da próxima vez os eleitores não vão votar neles”, defendeu.