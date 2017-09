Obras no terminal de autocarros das Portas do Cerco concluídas no final de 2019

A empreitada de requalificação do Terminal de Autocarros das Portas do Cerco só deverá estar concluída no final de 2019. Os problemas estruturais do espaço agravaram-se com a passagem do tufão Hato por Macau, a 23 de Agosto e levaram à revisão do desenho do projecto de melhoramento. O concurso público será organizado o mais rapidamente possível, garantiu o Governo.

Joana Figueira

joanafigueira.pontofinal@gmail.com

As obras de melhoramento do Terminal subterrâneo de autocarros das Portas do Cerco só deverão estar concluídas no final de 2019. A passagem do tufão Hato pelo território, a 23 de Agosto último, deixou as instalações inundadas, pelo que o Governo fez uma revisão no esquisso do plano e “irá proceder ao reajustamento do projecto de reconstrução do sistema de ventilação e melhoria do ambiente do terminal”, avançou ontem o director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), Lam Hin San.

Já Chao Vai Man, coordenador do Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas (GDI), referiu que este “terminal subterrâneo tem algumas limitações”: “Temos de melhorar sobretudo o sistema de ventilação para introduzir mais ar e evacuar o fumo, para que os residentes se sintam confortáveis. Mas como ocorreu o tufão Hato, tivemos que reparar os equipamentos. Isto não estava previsto, por isso depois de retirar a água acumulada, fizemos uma revisão do desenho original [do projecto de reconstrução do sistema de ventilação e melhoria do ambiente do terminal], ou seja, aquele não foi pensado para uma situação de tufão”, explicou o responsável em conferência de imprensa.

Depois de analisado o desenho do projecto no sentido de perceber de que forma novas inundações podem ser prevenidas – e, desse modo, evitar que os equipamentos sejam afectados – o Governo decidiu “deslocar os sistemas de ar condicionado para o piso do rés-do-chão”: “Antigamente estavam localizados no espaço subterrâneo, por isso foram afectados pelas inundações. Para que seja possível esta deslocação, vamos mudar a planta e, desta forma, já não podemos usar o desenho anterior. Temos de fazer um novo desenho, uma nova concepção. Vamos acabar este trabalho o mais brevemente possível”, afirmou o coordenador do Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas.

O processo de alteração requer tempo, pelo que será dividido em duas fases: a primeira de oito meses e a segunda de seis. Primeiro, vão realizar-se os trabalhos relativos ao abastecimento eléctrico e reparação dos equipamentos de drenagem e das instalações ao nível do pavimento. Depois, seguem-se a deslocação dos equipamentos electromecânicos, melhoria dos equipamentos de ventilação, incremento e optimização de salas de espera com ar-condicionado e substituição de sistemas de extracção mecânica de fumo e de iluminação.

O desenho do novo projecto prevê ainda a criação de um espaço de descanso para os motoristas de autocarros, a demolição e criação de novas casas de banho e a construção de uma sala de amamentação.

DEZ PARAGENS PERIFÉRICAS AO TERMINAL

As 24 carreiras às quais o terminal de autocarros das Portas do Cerco servia como ponto de paragem foram desviadas para dez paragens situadas nas imediações das Portas do Cerco. A mudança foi feita “com base nos factores de fluxo de circulação rodoviária, condições operacionais para os autocarros e a adaptabilidade para os passageiros”, apontou Lam Hin San. O Director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego esclareceu, no entanto, que “os percursos são idênticos aos anteriores”.

Lam Hin San indicou ainda que a frequência de passagem das carreiras no Terminal pode conhecer um aumento e que o organismo que lidera vai manter um contacto próximo com as três concessionárias de transportes públicos do território, principalmente durante as horas de ponta.