Níveis mais elevados de poluição registados ontem  

Entre o meio-dia de domingo e o meio-dia de ontem, os níveis de poluição atingiram os valores mais elevados registados este ano. A notícia foi ontem avançada pela Rádio Macau, que dá conta que a qualidade do ar deverá melhorar durante o dia de hoje, assim que a mudança de direcção dos ventos o permitir. “As estações de monitorização da qualidade do ar têm registado concentrações de poluentes como o ozono e dióxido de nitrogénio, consideradas insalubres. Estes poluentes são resultado das condições atmosféricas estáveis, isto é, sempre que o vento é fraco ou sopra maioritariamente de norte e também sempre que existe abundância de sol”, explicou a porta-voz dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), Vera Varela, à emissora em língua portuguesa da Rádio Macau. As previsões apontavam ontem para que, “já esta tarde [de ontem], a direcção do vento se altere para ventos de sudoeste, o que significa que a dispersão dos poluentes vai ser mais rápida”.

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos emitiram, ainda assim, um alerta dirigido a alguns grupos de risco: “Nunca é demais frisar que as pessoas com problemas respiratórios ou cardiovasculares devem reduzir o esforço físico e evitar actividades ao ar livre”, salientou Vera Varela, citada pela Rádio Macau.