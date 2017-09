“Morri”, de Antønio Falcão, com nova apresentação na Livraria Portuguesa  

A Livraria Portuguesa acolhe ao final da tarde da próxima quinta-feira a “reapresentação” de “Morri”, a obra de estreia de Antønio Falcão, fotógrafo português que residiu no território durante quase duas décadas. O autor regressou a Macau no início do mês para tomar parte nas celebrações do 150.o aniversário do nascimento de Camilo Pessanha, iniciativa ao abrigo da qual a obra foi lançada.

“Morri” foi escrito entre 2004 e 2007 e reúne mais de seis dezenas de textos, grande parte dos quais foram publicados sob o formato de crónicas no jornal Hoje Macau. O livro reúne contos, ensaios, pequenos apontamentos de teatro e correspondências diversas e aborda a história do território, de uma perspectiva pessoal e o mais das vezes ficcionada.

Depois de ter sido apresentado no âmbito do programa das celebrações dos 150 anos do nascimento de Camilo Pessanha – iniciativa à qual Antønio Falcão também se associou com a exposição de fotografia “Kleptokronos” – “Morri” volta a dar-se a conhecer aos leitores do território, numa iniciativa em que serão lidas algumas das histórias que compõem o livro. Na sessão de leitura participam personalidades como Ana Dias, Carlos Picassinos, Carlos Morais José, Miguel de Senna Fernandes ou Victoria Man. O certame está agendado para a próxima quinta-feira e tem início por volta das 18h30.