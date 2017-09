Lionel Leong responsável por memorando de entendimento com o Líbano para troca de informação financeira  

O Chefe do Executivo deu carta branca ao secretário para a Economia e Finanças para que este celebre, em nome da RAEM, um “memorando de entendimento para a troca de informação financeira relativo à prevenção e repressão dos crimes de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, com a Comissão Especial de Investigação da República do Líbano”. De acordo com a ordem executiva, ontem publicada em Boletim Oficial, os mesmo poderes podem ser subdelegados na coordenadora do Gabinete de Informação Financeira, Chu Un I.

