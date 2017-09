Japonês Yukiya Amano vai continuar à frente da Agência Internacional da Energia Atómica

A assembleia-geral da Agência Internacional da Energia Atómica confirmou esta segunda-feira o terceiro mandato de quatro anos do japonês Yukiya Amano como director-geral desta instituição, elegendo o antigo diplomata nipónico para mais um mandato.

Os 61 delegados da assembleia-geral deram o seu apoio unânime ao responsável, que dirige a agência nuclear da ONU desde 2009. Amano mostrou-se “profundamente honrado” pela renovação do mandato e disse que aceita o cargo “com gratidão e humildade”.

Os primeiros mandatos do nipónico ficaram marcados pela disputa sobre o controverso programa nuclear do Irão, que terminou em 2015 com um acordo internacional alargado.

Por outro lado, a AIEA enfrenta agora o desafio dos testes nucleares da Coreia do Norte, que deverá ser um marco importante neste quarto mandato de Amano.