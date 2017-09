IPIM reúne com membros da delegação de Macau da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa  

O presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa (CCILC), Bernie Leong, esteve recentemente reunido com o presidente do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), Jackson Chang e a administradora do organismo, Gloria Batalha. No decorrer da reunião foram discutidas ideias com o objectivo de proceder ao melhoramento do posicionamento da plataforma Luso-Chinesa.

De acordo com um comunicado remetido pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa, Jackson Chang salientou o empenho do IPIM em trabalhar com as organizações e associações luso-chinesas locais, com o objectivo de promover as vantagens da plataforma inerente ao Fórum Macau. O mesmo responsável deu ainda conta do interesse de muitas empresas chinesas em entrarem no mercado de países de língua portuguesa e, assim, expandirem a sua rede de negócios.

Por sua vez, Gloria Batalha manifestou o seu desejo de que, aquando da 22ª Feira Internacional de Comércio e Investimento de Macau, a delegação de Macau da CCILC possa oferecer o seu contributo para a participação de um maior número de visitantes. A mesma responsável relembrou ainda que o IPIM é membro efectivo da delegação de Macau da CCILC desde 2003.

Já Bernie Leong referiu que a CCILC conta actualmente com mais de duas dezenas de membros corporativos em representação de diferentes sectores económicos, incluindo subsidiarias de empresas portuguesas. Além do aumento do número de membros como estratégia de desenvolvimento para o próximo ano, Leong revelou ainda que a CCILC irá procurar estar envolvida no desenvolvimento da Região do Grande Delta Guangdong-Hong Kong-Macau, comummente designado de Delta do Rio das Pérolas. Este envolvimento insere-se na estratégia nacional “Uma Faixa, Uma Rota” e terá como objectivo atrair um maior número de empresas chinesas.