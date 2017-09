Instituto Cultural abre inscrições para workshops de artesanato  

O Instituto Cultural aceita desde ontem inscrições para os workshops de artesanato que se vão realizar durante o mês de Outubro, no âmbito da Feira de Artesanato do Lago Nam Van. Os interessados poderão inscrever-se através da página electrónica do Instituto Cultural, mediante o pagamento de uma taxa de inscrição de cinquenta patacas.

Para o mês de Outubro estão previstas várias iniciativas e acções de formação, entre as quais workshops relacionados com o manuseamento do barro ou a construção de um vasto leque de artefactos de decoração.