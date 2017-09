Homem detido por vender tecnologia que permite aceder a conteúdos censurados

Um programador informático foi detido no final de Agosto por vender a internautas do Continente a tecnologia VPN. As redes Virtual Proxy Network permitem o acesso a páginas e aplicações censuradas pelas autoridades chinesas, como é o caso do Facebook, do Youtube ou do Google.

As autoridades chinesas detiveram um programador informático por vender um mecanismo que permite aceder à Internet através de um servidor localizado fora das fronteiras da República Popular da China, possibilitando aos internautas abrir milhares de ‘sites’ censurados pelo Governo Central.

O jornal oficial Global Times informou que o programador foi detido em finais de Agosto, durante três dias, por montar um pequeno negócio de venda de VPNs (Virtual Proxy Network).

O mecanismo cria ligações criptografadas entre computadores e permite aos internautas chineses aceder a ‘sites’ bloqueados pelo Governo.

Os assinantes do serviço pagavam 10 yuan por mês para ter acesso ao serviço. As autoridades confiscaram os ganhos do programador, um total de 1.080 yuan, qualquer coisa como 140 euros.

Casos semelhantes noticiados pela imprensa resultaram em punições mais severas: no início do ano, um programador de 26 anos foi condenado a nove meses de prisão, também por vender VPN, na cidade de Dongguan, na vizinha província de Cantão.

Pequim lançou, no início do ano, uma campanha para erradicar o uso de VPN, parte de um reforço da censura, nas vésperas de se realizar o congresso do Partido Comunista Chinês (PCC), o mais importante acontecimento da agenda política do país, que se realiza a cada cinco anos.

De acordo com uma pesquisa da unidade de análise GlobalWebIndex, 14 por cento dos internautas chineses usam VPN diariamente. Em 2016, o número de chineses ligados à Internet ultrapassou os 730 milhões de utilizadores.

O mesmo inquérito indica que 8,8 por centos dos internautas usam as Virtual Proxy Nerwork para aceder a páginas bloqueadas.

As novas restrições no uso da Internet exigem que qualquer negócio com um ‘site’ obtenha uma licença de Fornecedor de Conteúdos para a Rede.

Citado pelo Global Times, o vice-director da faculdade de Literatura e Direito da Universidade de Comunicação da China, Wang Sixin, afirmou que as novas regulações visam criar um primado da lei no ciberespaço.

Os internautas “estarão expostos a informação nociva – inclusive sobre terrorismo – se a Internet não for apropriadamente regulada”, afirmou.

Sites como o Facebook, Youtube e Google ou ferramentas como o Dropbox e o WeTransfer estão bloqueados na China. As versões electrónicas de vários órgãos de comunicação estrangeiros também estão censuradas no país.