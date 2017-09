Filipinas: Exército libertou padre católico refém do Estado Islâmico

Um padre católico mantido em cativeiro no sul das Filipinas pelo grupo extremista Estado Islâmico, que ocupa parcialmente a cidade de Marawi, foi libertado no fim-de-semana, disse esta segunda-feira o governo de Manila.

O padre Teresito Suganob esteve ontem presente numa conferência de imprensa no quartel-general do Exército das Filipinas, em Manila.

De acordo com o mininstro da Defesa, Delfin Lorenza, o sacerdote católico foi libertado no sábado depois de as forças governamentais terem neutralizado um posto de comando do grupo Estado Islâmico, instalado numa mesquita de Marawi. O conflito no sul do país prolonga-se há quatro meses.