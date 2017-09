Erro médico e segurança dos edifícios no topo das prioridades de Agnes Lam  

Agnes Lam aponta o recente Regime Jurídico do Erro Médico e a segurança de edifícios e parques de estacionamento como temas prioritários pelos quais se vai bater na Assembleia Legislativa. A deputada-eleita garante que não vai abandonar a carreira académica, que diz reforçar a sua posição e contribuir para o trabalho que pretende desenvolver no hemiciclo.

Sílvia Gonçalves

O Regime Jurídico do Erro Médico figura entre os temas prioritários que Agnes Lam pretende ver discutidos na Assembleia Legislativa. A deputada, eleita no escrutínio do último domingo, assume, contudo, que a passagem do tufão Hato pelo território veio trocar as voltas aos planos traçados e que será mais urgente, no imediato, abordar a questão da segurança dos edifícios e parques de estacionamento. A investigadora e docente da Universidade de Macau diz ainda que não pretende deixar de lado o ensino, pois acredita que a actividade académica poderá contribuir para o trabalho a desenvolver no hemiciclo. Sobre a nova etapa que agora se afigura, a deputada fala do desafio de trabalhar com os novos e antigos parlamentares. E garante: “Vamos levar ar fresco à assembleia”.

“Há várias coisas que tenho a fazer agora e uma tem a ver com a lei relacionada com o erro médico [aprovada em 2016]. Nessa lei há grandes lacunas e acreditamos que devia haver alguma outra regulação para acompanhar essa lei. Acreditamos que devemos fazer algo para completar a protecção dos pacientes. Nós já preparamos isso e queremos levar isso à assembleia o mais rápido possível”, contou ontem Agnes Lam Iok Fong ao PONTO FINAL. A deputada-eleita assume, ainda assim, que circunstâncias recentes vieram alterar a ordem de prioridades: “Esse foi sempre o nosso plano mas, devido ao tufão Hato, acreditamos que algum controlo sobre a segurança dos edifícios, aspectos como a segurança das janelas ou dos parques de estacionamento, deviam ser considerados também. Isto é algo que também queremos levar à Assembleia. Portanto estas duas coisas serão a minha prioridade agora”.

Agnes Lam, que assegurou a sua eleição para a Assembleia Legislativa com 9590 votos, diz que os jovens, as minorias e a classe média estiveram com ela, num escrutínio a que se apresentou pela terceira vez: “Os meus votantes foram a classe média, os jovens e também as minorias. Penso que estes foram os meus maiores votantes”. E que cidadãos vai representar no hemiciclo? “A classe média e as minorias”, assume.

Questionada sobre se tenciona deixar a Universidade de Macau, onde é docente e investigadora, a agora deputada fala em continuidade: “Não, não vou deixar. Ser professora é algo que é para sempre, mas tentarei ver que tipo de acordo posso ter”. Agnes Lam garante que uma interrupção na vida académica não é uma possibilidade: “Não quero, até porque a carreira académica, na verdade, até ajuda a minha posição na assembleia. Ajuda ao meu trabalho na Assembleia, portanto não vejo razão para deixar o meu trabalho na universidade”, reitera.

Tida como uma das grandes vencedoras das eleições legislativas de domingo, a par com os democratas, que reforçam a sua posição no hemiciclo com a eleição de Sulu Sou, estará Agnes Lam disponível para trabalhar em proximidade com esta ala? “Não me importo de trabalhar com ninguém. Eu sou mais ou menos do centro, por isso verei qual será a agenda. A agenda pela qual eu puxar, terei que a puxar na minha direcção. Penso que tenho que trabalhar com todos na Assembleia, porque se queremos que algo passe, temos que ter as minorias da Assembleia. Portanto não se trata só de trabalhar com os democratas, mas de trabalhar com outras pessoas”, defende.

E o que espera desta nova configuração da assembleia, com novos deputados eleitos? “É muito excitante ter estes novos companheiros. Sinto que é desafiante trabalhar com todas estas pessoas, os antigos e os novos. Penso que vamos levar ar fresco à assembleia”.

Poucas horas após ter sido eleita, Agnes Lam ressalta, sobretudo, a responsabilidade e a pressão que sente perante aqueles que a empurraram para um lugar que há muito desejava: “Sinto-me feliz, mas ao mesmo tempo sinto que isto é uma grande responsabilidade, porque tive mais de nove mil votos desta vez. Sinto a pressão das expectativas das pessoas”. E que deputada pretende ser? “Não sei como descrever que tipo de deputada vou ser, mas vou trabalhar o mais possível e usar toda a minha energia e conhecimento para fazer algo bom por Macau”, garante.