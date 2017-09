Em 2021, Lam U Tou será candidato, com o mesmo programa político  

A não eleição de qualquer deputado não foi nenhuma surpresa para o cabeça de lista da Poder da Sinergia. Pela primeira vez na corrida a um lugar no hemiciclo, Lam U Tou não acreditava ser capaz de assegurar a eleição para a AL, mas os mais de 7000 votos que arrecadou eram esperados. Ao PONTO FINAL, o número 1 da lista 15 revelou a intenção de se recandidatar daqui a quatro anos, com o mesmo programa político.

Terminada a jornada eleitoral, a candidatura Poder da Sinergia foi uma das 12 listas que falhou a eleição de, pelo menos, um deputado. Em declarações ao PONTO FINAL, Ron Lam U Tou, cabeça de lista, confessou que não esperava garantir um lugar no hemiciclo. Quanto aos votos obtidos – 7162 – o candidato disse que corresponderam às suas expectativas. A lista número 15 ficou, assim, a 1185 votos do último deputado eleito. No rescaldo do escrutínio de domingo, Lam U Tou diz já estar a pensar nas próximas eleiçoes e no trabalho que tem pela frente para conquistar a confiança do eleitorado.

“Nós fomos um dos novos grupos que se apresentaram às urnas [por isso] precisamos de mais tempo para nos prepararmos para as próximas eleições. Temos que demonstrar o nosso trabalho e as nossas ideias durante os próximos quatro anos para termos um maior apoio das pessoas e para sermos mais competentes”, disse Lam.

O líder da Poder da Sinergia acredita também que o número de votos obtidos – considerando que esta é a sua primeira corrida ao hemiciclo – se deve ao trabalho que desenvolveu durante mais de uma década. Lam U Tou dedicou-se, durante mais de 10 anos, à assessoria dos deputados da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) e actualmente desempenha funções como vogal no Conselho Consultivo dos Serviços Comunitários. No entanto, a associação ligada à lista número 15 – Associação da Sinergia de Macau – conta com menos de seis meses de existência.

Lam continua convicto do carácter intemporal do seu programa eleitoral e assegurou que irá manter a mesma agenda política aquando das próximas eleições. Durante o período de campanha, a lista número 15 definiu como principais prioridades a reforma dos transportes públicos e do regime de atribuição de habitação pública. Os candidatos da lista liderada por Lam U Tou defendiam também a construção de uma via exclusiva para ciclistas entre o Templo de A-Má, a Torre de Macau e o Centro de Ciência de Macau e instavam o Governo a resolver o problema da poluição da orla costeira.

Quanto à continuidade dos seus colegas na lista, Lam U Tou adiantou que, de momento, essa é mesmo a vontade deles: “Por agora, eles querem voltar a concorrer comigo daqui a quatro anos. Nós vamos trabalhar juntos no futuro e talvez tenhamos novos membros porque muitas pessoas nos disseram que se queriam juntar a nós”, revelou o cabeça de lista.

Lam U Tou, de 36 anos, era seguido na lista por Ian Heng Ut, empresário de 41 anos, Vítor da Rocha Vai, funcionário público aposentado de 49 anos, Tam Weng Chi, planeadora financeira de 40 anos e Che I Kei, freelancer de 27 anos.