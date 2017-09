Coreia do Norte trucidou juniores do território  

A selecção de Sub-16 de Macau foi ontem goleada pela Coreia do Norte, em partida a contar para a campanha de qualificação para a fase final do Campeonato Asiático da categoria. No onze norte-coreano, Ri Jo Guk e Ra Nam Hyon estiveram em evidência, ao apontarem cada um três golos.

Marco Carvalho

Ao segundo jogo, a segunda goleada. A selecção de futebol de Macau no escalão de Sub-16 foi ontem derrotada pela congénere norte-coreana por dez tentos sem resposta, num desafio em que a Coreia do Norte deixou bem patente a sua superioridade e o seu poderio ofensivo.

A jogar em Nova Taipé, nos arredores da capital taiwanesa, a formação orientada por Chan Hiu-ming, responsável a título interino pelas selecções de Macau, não conseguiu iludir a sua enorme fragilidade e somou o segundo desaire consecutivo nas contas do grupo F da campanha de apuramento para a fase final do Campeonato Asiático de Futebol na categoria de Sub-16, prova que se disputa na Malásia entre 20 de Setembro e 7 de Outubro de 2018.

A selecção de juniores do território divide as contas do grupo F da fase de qualificação com as formações de Hong Kong, de Taiwan, do Brunei e da Coreia do Norte. Depois de no sábado ter sido derrotada por 4-0 pela formação do Brunei Darussalam, a formação do Lótus – factualmente treinada por Che Chi Man, uma antiga glória do futebol do território – não apresentou argumentos para lutar de igual para igual com as jovens estrelas norte-coreanas e sofreu o primeiro golo da partida antes ainda da passagem do primeiro quarto de hora, com o defesa Kim Jin Guk a bater o guarda-redes Lou Chon Hei na baliza do conjunto do território.

Em desvantagem no placard, o onze do Lótus não se deixou desmotivar e procurou conter como pode as investidas do adversário. O marcador acabaria, no entanto, por voltar a oscilar a favor da Coreia do Norte aos 27 minutos, com Ri Jo Guk a marcar o primeiro dos três tentos que apontou no desafio.

O terceiro golo da tarde surgiu a dois minutos do intervalo e foi apontado por Xiao Rongrui, ainda que na baliza errada. O capitão da selecção local tentou afastar o esférico do último reduto de Macau, mas acabou por empurrar a bola para o fundo da baliza de Lou Chon Hei.

Os pupilos de Che Chi Man recolheram ao balneário vergados a uma desvantagem de três golos, mas na etapa complementar as contas acabariam por se complicar e muito para as cores do território. Descontente com a magreza do resultado, a Coreia do Norte acrescentou a vantagem logo aos seis minutos do segundo tempo, numa iniciativa concluída por Won Hyok.

Sete minutos depois, aos 58, Ri Jo Guk bisou no encontro, antes de Ra Nam Hyon apontar o sexto golo do desafio à passagem da hora de jogo. Inspirado, concluiu o hat trick aos 67 minutos, antes de Ra Nam Hyon se prontificar a seguir-lhe as pisadas: o médico ofensivo marcou o segundo golo da conta pessoal aos 70 minutos, antes de encerrar a contagem para a Coreia do Norte a sete minutos do fim do tempo regulamentar. Pelo meio, aos 76 minutos, o substituto Ri Yong Gwang apontou o nono golo dos norte-coreanos, numa altura em que a formação local já há muito tinha aberto mão da partida.

Com a derrota ontem sofrida, Macau afundou-se mais ainda no último lugar do grupo F. A formação orientada por Chan Hiu-ming volta a entrar em campo ao final da tarde de amanhã, frente à selecção da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong.