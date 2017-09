Cinema continua a dominar preferências culturais dos residentes  

A conclusão é da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DESC), que ontem apresentou os resultados de um inquérito sobre a participação dos cidadãos locais em actividades culturais. A sondagem foi conduzida no segundo trimestre deste ano e centra-se no período de seis meses anterior à entrevista. A descida mais significativa regista-se na afluência a espectáculos e a exposições.

Continua a ser o cinema, a actividade cultural que mais atrai os residentes, tendo a afluência às salas registado uma subida de 2,1 por cento na primeira metade do ano. De acordo com os dados ontem facultados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) também na ida às bibliotecas e a museus ou locais de património mundial se verificou um acréscimo. A descida mais significativa aconteceu na afluência a espectáculos e exposições, onde o interesse parece ter esmorecido.

Nos resultados do “Inquérito à Participação dos Cidadãos em Actividades Culturais”, realizado no segundo trimestre deste ano, conclui-se que, no mesmo período, 295.800 indivíduos participaram em actividades culturais realizadas na RAEM, tendo a taxa de participação sido de 54 por cento, ou seja menos 0,9 pontos percentuais em relação ao período homólogo de 2016.

Já no que toca a actividades concretas, o cinema continua a assumir a dianteira, sendo a actividade em que mais residentes participaram – 173.400. O número traduz um aumento de 2,1 por cento em termos anuais. Já a taxa de participação foi de 39,2 por cento, tendo-se registado uma ligeira subida de 0,2 pontos percentuais. Neste âmbito, o cinema local parece estar a congregar mais seguidores: “Assistiram a filmes/vídeos produzidos em Macau 36.200 residentes, que continuaram a aumentar, ou seja mais 3,1 por cento em termos anuais”, esclarece o comunicado da DSEC.

Já a deslocação às bibliotecas do território também apresenta resultados crescentes. Mais de 129.500 residentes procuraram estes espaços, o que significa um aumento de 13,2 por cento em termos anuais. Já a taxa de participação nesta actividade foi de 29,3 por cento, um crescimento de 3 pontos percentuais. Neste âmbito, a DSEC assinala que “a taxa de participação dos estudantes (79,4 por cento) foi superior à taxa de participação dos que não eram estudantes (24,4 por cento)”.

Na visita a museus e imóveis classificados como Património Mundial, o inquérito aponta para 115.400 visitantes, o que traduz um aumento de 1,4 por cento em termos anuais: “Cada participante efectuou em média 3,3 visitas a museus ou locais do património mundial (+0,5 em termos anuais). De entre os residentes que participaram nesta actividade, 87.900 residentes visitaram locais do património mundial e 77.600 residentes foram aos museus, mais 6,6 por cento e 3,4 por cento, respectivamente, em termos anuais”, pode ler-se na nota emitida pelo organismo.

As descidas registaram-se, desde logo, no universo das artes performativas. Entre aqueles que assistiram a espectáculos, estão 79.500 residentes, menos 12,2 por cento em termos anuais. Cada participante assistiu, contudo, e em média, a 2,6 espectáculos, o que constitui uma subida de 0,3 por cento em termos anuais. Escreve a DSEC que, de entre os vários espectáculos, “os mais populares foram os musicais ou os de dança, pois neles participaram 57.500 residentes (72,4 por cento do actual) e aos teatros foram 49.600 residentes (62,4 por cento)”.

O decréscimo tocou ainda a afluência às exposições de arte. Nestas, marcaram presença, no mesmo período, 34.900 residentes (-8,9 por cento em termos anuais), “dos quais 99,6 por cento assistiram a diferentes tipos de actividades culturais e 63,6 por cento participaram em quatro ou mais tipos de actividades culturais (+12,0 pontos percentuais)”.