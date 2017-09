CEM distingue empresas por boas práticas no campo da segurança laboral e do ambiente

A Companhia de Electricidade de Macau distinguiu esta segunda-feira as empresas e fornecedores com que trabalha e que mais se esforçaram para promover práticas amigas do ambiente ou que mais contribuíram para o reforço da segurança no local de trabalho. Os “Prémios de Excelência em Segurança, Saúde, Ambiente e Qualidade foram criados em 2008 e desde então a CEM distinguiu já 48 entidades. Entre as empresas ontem galardoadas estão a Total Lubricants Hong Kong Limited, a Carrier Hong Kong Limited ou a Companhia de Transportes “Lou Veng Kei”, entre múltiplas outras.

